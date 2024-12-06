Возле «Авроры» появится «Эндемик». В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города
5 декабря строительная компания «Инсити-девелопмент» объявила о старте продаж в жилом комплексе бизнес-класса «Дом Эндемик» на улице Шоссе Нефтяников, 26 в Краснодаре.
Название комплекса связано с понятием «эндемик» — уникальными видами растений и животных, обитающими только в одном регионе. Подобно этому, дом обещает выделяться качеством и архитектурой.
В доме будет всего 234 видовые квартиры (от студий до трехкомнатных), многоуровневый и гостевой паркинги на 85 и 65 мест соответственно, детские площадки и места для семейного отдыха. В шаговой доступности — соцобъекты, точки досуга, шоппинга, гурманских впечатлений и физической активности.
Недалеко от ЖК находятся:
- детские сады №164 и 122;
- три гимназии: №23, 33 и «ИМСИТ»;
- медицинские центры «Евромед» и «Клиника Глазуновой»;
- фитнес-клуб Orange Fitness;
- заправка «Лукойл»;
- рестораны и кафе;
- прогулочные зоны, бульвары и парки (сквер Офицерский, бульвар Дальний, улица Красная, Чистяковская роща);
- Финансовый университет при Правительстве РФ;
- филиал академии ФК «Краснодар».
На открытии в честь старта продаж собрались партнеры компании, представители агентств недвижимости и бизнеса. Торжество началось с приветственного фуршета у красочных фотозон под треки диджея Миши Гра.
Затем гендиректор компании «Инсити-девелопмент» Андрей Шадрин выступил с приветственным словом, поблагодарив всех присутствующих за поддержку и вклад в развитие рынка недвижимости.
Он отметил достижения за прошедший год и поделился планами компании на будущее: «Дом Эндемик» объединит людей с общими интересами, ценностями и высокими стандартами жизни. У наших будущих жителей есть возможность стать частью закрытого клуба единомышленников, обмениваться опытом и поддерживать друг друга в достижении новых вершин. Этот дом станет символом успеха и стабильности для тех, кто стремится к лучшему качеству жизни. Компания «ИНСИТИ девелопмент» приглашает всех желающих присоединиться к этому уникальному проекту и стать частью сообщества избранных».
Проект нового жилого комплекса представила директор по маркетингу «ИНСИТИ девелопмент» Светлана Кургина. Из видеоролика гости узнали подробности о новом доме, включая уникальные архитектурные решения и современные технологии, использованные при строительстве.
На мероприятии также наградили лучших агентов по недвижимости и партнеров застройщика.
Вечер завершило яркое выступление кавер-группы SODA, которая исполнила популярные хиты, и новогодний интерактив с Дедом Морозом.