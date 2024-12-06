Возле «Авроры» появится «Эндемик». В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города

5 декабря строительная компания «Инсити-девелопмент» объявила о старте продаж в жилом комплексе бизнес-класса «Дом Эндемик» на улице Шоссе Нефтяников, 26 в Краснодаре.

Название комплекса связано с понятием «эндемик» — уникальными видами растений и животных, обитающими только в одном регионе. Подобно этому, дом обещает выделяться качеством и архитектурой.

В доме будет всего 234 видовые квартиры (от студий до трехкомнатных), многоуровневый и гостевой паркинги на 85 и 65 мест соответственно, детские площадки и места для семейного отдыха. В шаговой доступности — соцобъекты, точки досуга, шоппинга, гурманских впечатлений и физической активности.

Недалеко от ЖК находятся: