Возле «Авроры» появится «Эндемик». В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKYGQ
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

5 декабря строительная компания «Инсити-девелопмент» объявила о старте продаж в жилом комплексе бизнес-класса «Дом Эндемик» на улице Шоссе Нефтяников, 26 в Краснодаре.

Название комплекса связано с понятием «эндемик» — уникальными видами растений и животных, обитающими только в одном регионе. Подобно этому, дом обещает выделяться качеством и архитектурой.

В доме будет всего 234 видовые квартиры (от студий до трехкомнатных), многоуровневый и гостевой паркинги на 85 и 65 мест соответственно, детские площадки и места для семейного отдыха. В шаговой доступности — соцобъекты, точки досуга, шоппинга, гурманских впечатлений и физической активности. 

Недалеко от ЖК находятся:

  • детские сады №164 и 122;
  • три гимназии: №23, 33 и «ИМСИТ»;
  • медицинские центры «Евромед» и «Клиника Глазуновой»;
  • фитнес-клуб Orange Fitness;
  • заправка «Лукойл»;
  • рестораны и кафе;
  • прогулочные зоны, бульвары и парки (сквер Офицерский, бульвар Дальний, улица Красная, Чистяковская роща);
  • Финансовый университет при Правительстве РФ;
  • филиал академии ФК «Краснодар».
  • © Рендер ЖК «Дом Эндемик» от «ИНСИТИ девелопмент»
    © Рендер ЖК «Дом Эндемик» от «ИНСИТИ девелопмент»
  • © Рендер ЖК «Дом Эндемик» от «ИНСИТИ девелопмент»
    © Рендер ЖК «Дом Эндемик» от «ИНСИТИ девелопмент»
  • © Рендер ЖК «Дом Эндемик» от «ИНСИТИ девелопмент»
    © Рендер ЖК «Дом Эндемик» от «ИНСИТИ девелопмент»

На открытии в честь старта продаж собрались партнеры компании, представители агентств недвижимости и бизнеса. Торжество началось с приветственного фуршета у красочных фотозон под треки диджея Миши Гра.

Затем гендиректор компании «Инсити-девелопмент» Андрей Шадрин выступил с приветственным словом, поблагодарив всех присутствующих за поддержку и вклад в развитие рынка недвижимости.

Он отметил достижения за прошедший год и поделился планами компании на будущее: «Дом Эндемик» объединит людей с общими интересами, ценностями и высокими стандартами жизни. У наших будущих жителей есть возможность стать частью закрытого клуба единомышленников, обмениваться опытом и поддерживать друг друга в достижении новых вершин. Этот дом станет символом успеха и стабильности для тех, кто стремится к лучшему качеству жизни. Компания «ИНСИТИ девелопмент» приглашает всех желающих присоединиться к этому уникальному проекту и стать частью сообщества избранных».

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Проект нового жилого комплекса представила директор по маркетингу  «ИНСИТИ девелопмент» Светлана Кургина. Из видеоролика гости узнали подробности о новом доме, включая уникальные архитектурные решения и современные технологии, использованные при строительстве.

Сделай красиво:

На мероприятии также наградили лучших агентов по недвижимости и партнеров застройщика.

Вечер завершило яркое выступление кавер-группы SODA, которая исполнила популярные хиты, и новогодний интерактив с Дедом Морозом.

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Читайте также: Под Краснодаром открыли продажи квартир в малоэтажном комплексе с большой парковкой. Узнали подробности.

ГК ИНСИТИ Жилье Краснодар Недвижимость Строительство

Новости

Терапия музыкой, историей и творчеством. В Краснодаре пройдет лекция о Pink Floyd
Краснодар может стать местом проведения финального матча Суперлиги пляжного футбола
Жителям Краснодарского края пока не стоит ждать снега — Вильфанд
Площадь Сочинского нацпарка увеличится на 5,5 га
В Краснодаре показывают копии работ Николая Рериха
В Краснодаре пройдет вечер страшных сказок

Лента новостей

В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
6 декабря, 10:28
В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
6 декабря, 17:19 Реклама
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С
6 декабря, 12:28
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С

Реклама на сайте