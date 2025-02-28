Как пенсионерам сохранить здоровье и снизить уровень стресса? 4 простых совета от психолога

Психолог поделилась советами, как пенсионерам Кубани и Адыгеи сохранить здоровье и внутреннюю гармонию

С возрастом всё так же важно заботиться о своём физическом здоровье, беречь эмоциональное состояние, грамотно вести бюджет и чаще получать заряд позитивных эмоций. Психолог Кристина Чаладзе дала простые советы, которые помогут жителям Кубани и Адыгеи сохранить душевное равновесие.

1. Внедряйте полезные привычки Грамотное планирование — это опора, которая даёт чувство стабильности. Поэтому полезно составлять небольшой план на день или неделю: например, утренняя зарядка, консультации с врачами, чтение и прогулки с друзьями и родными на свежем воздухе. Даже умеренная регулярная физическая активность снижает тревожность и укрепляет иммунитет. В заботе о здоровье пригодятся «умные» медицинские гаджеты, сервисы телемедицины, и виртуальные ассистенты с искуственным интеллектом.

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2. Автоматизируйте финансовые операции Финансовые вопросы (о сроках получения пенсии, оплате счетов, достатке семьи, сохранности денег) часто вызывают беспокойство. Один из способов снизить стресс — перевести пенсию на карту надёжного банка, чтобы деньги поступали точно в срок, не нужно было идти за наличными в отделение почты или в офис. Все операции в таком случае можно провести из дома.

3. Чаще общайтесь с близкими и пробуйте новые увлечения Людям старшего поколения важно чаще звонить детям и внукам, встречаться с друзьями, участвовать в клубах по интересам, проходить образовательные курсы. Делитесь эмоциями и впечатлениями — даже короткий телефонный разговор поможет улучшить настроение на весь день, а успешно освоенный навык или пройденный курс поднимает самооценку.

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4. Доверяйте современным технологиям, но будьте бдительны Смартфон и интернет могут стать надёжными помощниками в жизни. С их помощью удобно не только общаться с родными и близкими людьми, но и управлять финансами. Но важно помнить и о безопасности. Например, в «СберБанк Онлайн» удобно настроить уведомления о поступлении пенсии и расходах — это помогает контролировать бюджет, все покупки, нежелательные- и спам-звонки.

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«Новые технологии дают и новые возможности для удобного управления финансами. Сегодня, чтобы увидеть поступление пенсии, социальных выплат, оплатить счета за ЖКХ, настроить автоплатежи, сделать выгодные покупки или нужный подарок дорогим и близким людям не нужно тратить время и нервы. Жители Кубани и Адыгеи могут делать всё это в любое время суток и всего за пару секунд в «СберБанкОнлайн». Также в офисах банка наши эксперты всегда готовы помочь тем, кто только осваивает цифровые сервисы, хочет больше узнать о финансовой грамотности и кибербезопасности, заботиться о своём здоровье, организовать комфортные досуг и обучение», — объясняет управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.