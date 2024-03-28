Весеннее обострение: почему болят суставы и как подготовить их к работе на даче

Дачный сезон на Кубани стартует вместе с весной: уже в начале марта огородники соревнуются в скорости посадки лука и побелки деревьев. После такого марафона нередко возникают боль и ломота в суставах. Можно ли этого избежать? Подготовить суставы к садово-огородным работам реально, если вовремя пройти диагностику и лечение, уверены в Клинике TEMED. Почему симптомы заболеваний суставов обостряются весной и чем может помочь современная медицина, порталу Юга.ру рассказал врач травматолог-ортопед краснодарской Клиники TEMED (Ткачева Епифанова) Владислав Евгеньевич Писаренко.

Почему болят суставы? Распространенная причина №1: сезонность

Владислав Писаренко

— Выход из так называемой «зимней спячки» происходит в большинстве случаев быстро: еще вчера вы сидели дома и смотрели любимый сериал, а сегодня с лопатой в руках активно готовите грядки к посадке. Суставы не успевают адаптироваться к повышенной нагрузке и страдают. Часто из-за травм, которые затрагивают связки, кости, хрящи, суставные сумки и нервы, — по отдельности или в комбинации. Мягкие ткани повреждаются в результате чрезмерного растяжения, скручивания, сгибания или под воздействием ударной силы, и начинается воспалительный процесс. Нервы, окружающие ткани, болью сигнализируют о повреждении.

Причина №2: возраст — Возрастные, по-медицински — дегенеративно-дистрофические, изменения в суставах тоже могут вызвать болевой синдром и даже быть причиной их разрушения. Со временем хрящи, которые покрывают суставные поверхности костей, становятся менее эластичными, обезвоженными. Они затвердевают, становятся тонкими, хрупкими, расслаиваются и трескаются. Полость сустава уменьшается в объёме, в ней становится меньше синовиальной жидкости. На костных суставных поверхностях появляются плотные разрастания — остеофиты. В результате сустав «усыхает», деформируется и перестает выполнять свои функции. Возникает боль, видимая деформация, хруст и ограничение подвижности. Если на этот процесс не повлиять, хрящи могут разрушиться полностью. Одна из причин таких изменений — дефицит витамина D. Он вызывает боли в костях и мышцах, хромоту, «утиную походку». В тяжелых формах может даже повышать риск падений, особенно у пожилых людей. Витамин D трансформируется в кальцитриол — активный метаболит, который регулирует кальциевый обмен. Кальцитриол отвечает за усвоение кальция из пищевого тракта, отложение его в костных тканях и препятствует его вымыванию.

До конца апреля в Клинике TEMED действует акция: сдать анализ на определение уровня витамина D в крови можно бесплатно. Для этого нужно пройти первичную консультацию у врача-невролога клиники в субботу или воскресенье — анализ на витамин D будет бонусом. Это поможет вовремя выявить дефицит и при необходимости начать комплексное лечение заболеваний суставов.

Владислав Писаренко, врач травматолог-ортопед краснодарской Клиники TEMED © Фото Клиники TEMED

Как лечить сустав? — Как в «тетрис» играть — изучить рельеф и выбирать нужные элементы. Тщательная диагностика — первый шаг к выздоровлению пациента. На консультации в Клинике TEMED врач травматолог-ортопед опрашивает пациента, проводит первичный осмотр и ортопедическое тестирование. Для уточнения диагноза специалист может назначить дообследование: УЗИ, рентгенографию, КТ, МРТ пораженного сустава, анализ крови или мочи.

Шаг 1: пройти первичную консультацию — Мы выделяем на нее целый час. Этого времени достаточно, чтобы не только осмотреть пациента, но и тщательно изучить его анамнез, выслушать всю полезную с его точки зрения информацию и ответить на вопросы. К первичному приему у специалиста нужно подготовиться. Чтобы помочь врачу определить верный диагноз, постарайтесь учесть эти рекомендации: заранее пройдите МРТ;

возьмите с собой результаты прошлых исследований и лечения;

расскажите о препаратах, которые принимаете;

не бойтесь задавать вопросы.

© Фото Клиники TEMED

© Фото Клиники TEMED

Шаг 2: подобрать курс лечения — Мы не зря сравнили тактику лечения заболеваний суставов в Клинике TEMED с игрой в тетрис. Именно правильная комбинация современных способов лечения поможет добиться желаемого результата. А разгадать врачебную головоломку помогают такие процедуры как иглорефлексотерапия, лазерная и магнитотерапия, ударно-волновая терапия, массаж и PRP-терапия с использованием собственной крови пациента.

Традиционные таблетки, мази и инъекции наши врачи тоже используют, но в комплексе. Причем медикаменты для пациентов краснодарской клиники TEMED уже входят в курс лечения. Для каждого пациента необходимые препараты подбирают индивидуально на основании диагноза, тяжести патологических изменений, наличия осложнений и состояния других органов. Клиника приобретает все медикаменты у проверенных и лицензированных производителей и поставщиков.

Курсы лечения суставов в Клинике TEMED могут отличаться длительностью и частотой прохождения процедур. Например, курсы «Резорбция грыжи» и «Остеохондроз 2.0» длятся 12 дней (стоимость — 58 800 рублей под ключ), «Миофасциальный болевой синдром» и «Артроз 2.0» — 8 дней (стоимость курса 31 200 и 39 200 рублей соответственно), а «Комплексная терапия боли» — 6 дней (стоимость — 36 600 рублей).

© Фото Клиники TEMED

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Когда уже можно на огород? — Облегчение обычно наступает через пару недель после последней процедуры курса. Поэтому важно заранее позаботиться о своем здоровье, не усугубив проблему непривычным для суставов режимом. Если же вы из ранних дачников и работа уже кипит, можно совместить ее с лечением (в отдельных случаях). После консультации специалиста и подбора лечения стоит выбирать правильные и безопасные позы для работы на даче, купить специальные корсеты и аппликаторы для стабилизации суставов. А вообще весна только началась, поэтому не советую сломя голову бежать на грядки. Чтобы не омрачить себе весь дачный сезон, сначала позаботьтесь о своем здоровье.