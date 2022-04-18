«Дети зовут его дедушкой». Как в Краснодарском крае живут семьи с приемными пожилыми людьми

По данным НИУ ВШЭ, треть россиян старше 70 лет чувствуют себя одинокими. Это может приводить не только к ухудшению эмоционального состояния, но и к вполне реальным проблемам со здоровьем. С 2011 года в Краснодарском крае официально есть приемные семьи для пожилых. Эту инициативу разработали, чтобы повысить качество жизни стариков и инвалидов и помочь им избежать одиночества. За 11 лет 849 одиноких пенсионеров обрели близких людей. В ноябре 2021 года в 271 приемной семье жили 292 пожилых человека — некоторые берут не одного подопечного. Истории создания двух таких приемных семей узнала Иолина Грибкова. Ольга Сафронова, поселок Агроном — С Анастасией Ивановной мы соседи, она живет через забор, у нас даже есть входная калитка в ее двор. Когда ей стало тяжело ходить и начались проблемы со зрением, мы стали помогать по хозяйству. Ей сейчас 92 года, у нее нет никого из родственников.

Мой муж для нее как внук был всегда. Я раньше вообще думала, что это его родная бабушка, и только потом узнала, что они не родственники.

Нельзя сказать, что именно сыграло роль, чтобы стать ей приемной семьей. И точно не потому, что появилась такая программа. Мы уже с ней лет десять живем как семья, дети ее считают бабушкой. Сначала родители мужа ухаживали за ней, помогали делать ремонт и работать в огороде. Готовить она уже не может, этим занимаюсь я. Также помогаю мыться, принимать медикаменты. Два года она живет непосредственно в нашем доме, одну ее оставлять опасно. У нас много комнат, мы ей выделили одну из них. Сотрудники соцзащиты знали про нее, видели, что мы общаемся с ней и регулярно помогаем. Летом сообщили о такой возможности, предложили оформить. Я даже не сразу согласилась, потому что не хотела собирать документы. Но работники мне в этом плане помогали, направляли, какие шаги нужно делать, всё получилось быстро.

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Контролируют не жестко, мы же тут все друг друга знаем. Работник соцзащиты живет на соседней улице. В быту особо ничего не изменилось, дискомфорта никто не испытывает. Мы не живем в однокомнатной квартире, где каждый метр на счету, у нас достаточно большой дом. С учетом того, что у меня двое маленьких детей, когда мне надо отлучиться в магазин, Анастасия Ивановна с ними посидеть может, поговорить, развлечь. В некотором смысле она еще и как няня для них. Она абсолютно в своем уме, просто в силу возраста ей многое тяжело делать. Мы часто с ней разговариваем про ее детство и юность, военное время — она узник войны. У нее была тяжелая и сложная жизнь. Тем не менее это очень позитивная бабулька, с чувством юмора. И детям об этом интересно послушать, что меня очень радует. Да и мне, если честно.

Заходишь к ней в комнату со словами «Бабуся, ты жива?» Она ответит: «Какая я тебе бабуся. Сколько мне лет, чтобы ты меня так называла». С ней очень весело.

Наталья Морозова, станица Новомышастовская — Изначально у нас не было мыслей брать Василия Евгеньевича в приемную семью. Муж познакомился с ним в церкви, еще когда был 12-летним подростком. У супруга рано не стало отца, и тот стал ему как папа. Он даже называл его крестным. Это было во Владивостоке. Сам Василий Евгеньевич — детдомовский. Когда я вышла замуж, познакомилась с ним. Он стал другом семьи.

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Когда решили переезжать в Краснодарский край, муж сказал, что хочет взять его с собой, не может оставить одного. Мне, конечно, было страшно, это такая ответственность. Супруг убедил, что нельзя его [Василия Евгеньевича] бросить, он же родная душа. Василию Евгеньевичу 65 лет, дети зовут его дедушкой. Соседи, которые работают в соцзащите, обратили на нас внимание. Сказали, что в крае действует эта программа, что можно всё официально оформить. Осенью 2021 года зарегистрировались и стали получать пособие. Поддержка от государства всегда приятна. Одно из условий — у пожилого человека не должно быть родственников. Соответственно, опекунами друг другу не могут быть родители и дети, бабушки и внуки, братья и сестры. Раз в месяц приходят члены комиссии, смотрят, в каких условиях находится Василий Евгеньевич, что он жив и здоров. Он ставит подписи в актах. Муж постоянно на работе, поэтому все бумаги собирала я. И опекунство оформили тоже на меня, так удобнее.

Мы полноценная семья, всё складывается естественным образом, все на подхвате друг у друга.