100 000 рублей на благоустройство зеленой зоны: сочинские школьники получили грант от курорта «Роза Хутор»

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsfu
Краснодарский край

Распечатать

  • Участок для благоустройства в рамках конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Участок для благоустройства в рамках конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Ученики школы №57 села Прогресс Хостинского района Сочи благоустроят природную территорию близ учебного заведения. На реализацию проекта они получили грант в 100 тысяч рублей от курорта «Роза Хутор»

Идея школьников победила в конкурсе «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи», который организовал Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова. Инициативу поддержали городское управление образования, Сочинский национальный парк и курорт «Роза Хутор».

Школьный проект реализуют в течение полугода. Ребята уже приступили к расчистке участка от сорняков. В ближайшие месяцы здесь появятся лавочки, качели и крытая беседка. Пространство будут использовать не только для отдыха, но и для занятий на свежем воздухе. Здесь установят кормушки для птиц, стенды с информацией об экологии региона и высадят фруктовые деревья из коллекции школьных агропарков. Завершающим этапом проекта станет обустройство пешеходного маршрута по живописным окрестностям.

«Наше учебное заведение располагается в сельской местности, где школа традиционно являлась местом притяжения всех жителей. Благодаря участию и победе в конкурсе «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» рядом со школой появится благоустроенное место отдыха, которого не хватает и школе, и местным жителям. Самое главное, что ребята получают навык разработки и реализации проектов — от идеи до результата. Это развивает креативность, умение работать в команде, ставить цели и достигать их, учит верить в свои силы», — отметила директор средней школы №57 Марина Истомина.

«Мы не можем вас оставить»:

Конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» прошел впервые, но организаторы надеются сделать его традиционным. В этом году за грант боролись восемь сочинских школ.

«Конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» создает ресурс для дальнейшего развития, предлагая ребятам реализовывать посильные задачи. Сначала школьники расчистят кусочек запущенной территории, затем установят лавочки, организуют пространство для отдыха и учебы под открытым небом. Такие небольшие шаги позволяют им познать мастерство заботы об окружающей среде, не только на словах, но и на деле. Возможно, для кого-то это станет началом пути в профессию, связанную с экологическим менеджментом, что очень актуально для нашего города. Замечательно, что мероприятие поддерживает курорт «Роза Хутор» — у ребят появляется возможность общаться с практикующими профессионалами отрасли», — подчеркнула руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Блины, первая борозда и грачиная каша:

«Мы поддерживаем конкурс экологических проектов учащихся, поскольку считаем незаменимыми инициативы, посвященные воспитанию подрастающего поколения в духе заботы об окружающей среде. Мы живем и работаем в городе-курорте Сочи, богатство природных рекреационных ресурсов которого формируют основу его устойчивого развития. Но устойчивое развитие не происходит само по себе, его обеспечивают своим трудом люди, и новое поколение скоро должно будет проявить себя на этом поприще. Вместе с учащимися нам удастся показать простые примеры практической заботы об окружающей среде и создания благоприятных условий для отдыха на природе, и такой непосредственный опыт улучшения рекреационного пространства точно полезен для подрастающих сочинцев», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Читайте также: «Весь экоактивизм ради пиара и показухи». Интервью с Ниной Никифоровой, создавшей музей мусора в Геленджике.

Благоустройство Дети Конкурсы Курорты и туризм Роза Хутор Сочи Школа Школьники Экология

Новости

Власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания
В центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком. Несколько домов остались без отопления и горячей воды
В Краснодарском крае закрыли 2 магазина сети «Светофор». Там нашли следы крыс
В Краснодаре зафиксировали морозный рекорд в −17,5 °С. Такая температура была 40 лет назад
«Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая
Краснодарцев приглашают на мастер-класс по рисованию тушью

Лента новостей

«Мы не можем вас оставить»
Вчера, 16:10
«Мы не можем вас оставить»
Репортаж с Бугазской косы, где волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум» продолжают спасать побережье от мазута
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
25 февраля, 14:15
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района
Вчера, 18:29
Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района

Реклама на сайте