100 000 рублей на благоустройство зеленой зоны: сочинские школьники получили грант от курорта «Роза Хутор»

Ученики школы №57 села Прогресс Хостинского района Сочи благоустроят природную территорию близ учебного заведения. На реализацию проекта они получили грант в 100 тысяч рублей от курорта «Роза Хутор»

Идея школьников победила в конкурсе «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи», который организовал Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова. Инициативу поддержали городское управление образования, Сочинский национальный парк и курорт «Роза Хутор».

Школьный проект реализуют в течение полугода. Ребята уже приступили к расчистке участка от сорняков. В ближайшие месяцы здесь появятся лавочки, качели и крытая беседка. Пространство будут использовать не только для отдыха, но и для занятий на свежем воздухе. Здесь установят кормушки для птиц, стенды с информацией об экологии региона и высадят фруктовые деревья из коллекции школьных агропарков. Завершающим этапом проекта станет обустройство пешеходного маршрута по живописным окрестностям.

«Наше учебное заведение располагается в сельской местности, где школа традиционно являлась местом притяжения всех жителей. Благодаря участию и победе в конкурсе «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» рядом со школой появится благоустроенное место отдыха, которого не хватает и школе, и местным жителям. Самое главное, что ребята получают навык разработки и реализации проектов — от идеи до результата. Это развивает креативность, умение работать в команде, ставить цели и достигать их, учит верить в свои силы», — отметила директор средней школы №57 Марина Истомина.

«Мы не можем вас оставить»: Репортаж с Бугазской косы, где волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум» продолжают спасать побережье от мазута

Конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» прошел впервые, но организаторы надеются сделать его традиционным. В этом году за грант боролись восемь сочинских школ.

«Конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» создает ресурс для дальнейшего развития, предлагая ребятам реализовывать посильные задачи. Сначала школьники расчистят кусочек запущенной территории, затем установят лавочки, организуют пространство для отдыха и учебы под открытым небом. Такие небольшие шаги позволяют им познать мастерство заботы об окружающей среде, не только на словах, но и на деле. Возможно, для кого-то это станет началом пути в профессию, связанную с экологическим менеджментом, что очень актуально для нашего города. Замечательно, что мероприятие поддерживает курорт «Роза Хутор» — у ребят появляется возможность общаться с практикующими профессионалами отрасли», — подчеркнула руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Блины, первая борозда и грачиная каша: На курорте «Роза Хутор» проходит неделя масленичных экскурсий