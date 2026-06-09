Между Сочи и Адлером запустят морское такси. Сколько стоят билеты?
Между Сочи и Адлером летом будет курсировать судно «Комета»
8 июня мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о запуске морского такси между районами города — Центральным Сочи и Адлером. Перевозки будут осуществляться на скоростном судне «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М».
На сайте перевозчика указано, что маршрут позволит добраться до нужного района быстрее и дешевле, чем наземным транспортом, избежав пробок. Также «Комета» будет удобна для туристов, прибывающих в аэропорт Адлера и направляющихся в центр Сочи.
По данным сайта «Комета Экспресс», морское такси будет курсировать два раза в неделю — по вторникам и четвергам — по следующему расписанию:
- из Сочи в Адлер: отправление в 10:00, прибытие в 10:45;
- из Адлера в Сочи: отправление в 17:00, прибытие в 17:45.
К лету отели Сочи снизили цены на проживание:
Стоимость билета для взрослых составляет до 1500 рублей, для детей — до 750 рублей. Отметим, что судно вмещает 120 пассажиров.
Ранее Юга.ру писали, что с 15 мая стартовало морское сообщение между Сочи и Сухумом. Судно курсирует по вторникам и пятницам, а стоимость билета составляет 2800 рублей. Кроме того, с 12 июня запустят ежедневное морское сообщение между Сочи и Геленджиком. Время в пути составит около трех часов.
При этом добраться по морю из Сочи в Новороссийск по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи теперь нельзя. Курсирование теплохода «Комета» по этому направлению отменили. Причины прекращения пассажирских перевозок не уточнили.
Как писали Юга.ру, в Сириусе летом 2026 года планируют открыть пассажирский морпорт.