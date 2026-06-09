Между Сочи и Адлером запустят морское такси. Сколько стоят билеты?

Между Сочи и Адлером летом будет курсировать судно «Комета»

8 июня мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о запуске морского такси между районами города — Центральным Сочи и Адлером. Перевозки будут осуществляться на скоростном судне «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М».

На сайте перевозчика указано, что маршрут позволит добраться до нужного района быстрее и дешевле, чем наземным транспортом, избежав пробок. Также «Комета» будет удобна для туристов, прибывающих в аэропорт Адлера и направляющихся в центр Сочи.

По данным сайта «Комета Экспресс», морское такси будет курсировать два раза в неделю — по вторникам и четвергам — по следующему расписанию: