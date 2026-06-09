55 договоров на 492 млрд рублей. Краснодарский край заключил рекордные соглашения на ПМЭФ-2026

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На ПМЭФ-2026 Краснодарский край подписал соглашения в промышленности, туризме, IT-сфере, строительстве и сельском хозяйстве

8 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что делегация региона по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума подписала 55 инвестиционных соглашений на рекордную сумму — почти 492 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что достигнутые результаты превысили прошлогодний показатель. В 2025 году Кубань подписала на форуме соглашения на 470 млрд рублей. По словам Кондратьева, после реализации всех проектов в регионе будет создано почти 7,5 тысяч новых рабочих мест.

Соглашения охватывают различные отрасли экономики. Значительная доля инвестиций пришлась на проекты в сферах санаторно-курортного комплекса, промышленности, логистики и IT-технологий. Среди заключенных договоров — проект создания цифровых двойников объектов винного и агротуризма на интерактивной платформе «Авалин», а также ряд соглашений по строительству импортозамещающих производств.

Одним из ключевых договоров стало соглашение с банком ВТБ о финансировании строительства Северного обхода Новороссийска. Объем внебюджетных инвестиций в этот проект оценивается примерно в 70 млрд рублей. В рамках ПМЭФ состоялись также переговоры о расширении торгово-экономического сотрудничества Кубани с Казахстаном и ОАЭ.

Рекордным стал форум и для столицы региона. Мэр Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что власти Краснодара заключили 11 соглашений более чем на 61 млрд рублей — среди них пять новых производств в сферах строительства, пищевой промышленности, высоких технологий и фармацевтики, а также три логистических проекта. Наумов также заявил, что после реализации всех проектов в городе откроется более трех тысяч рабочих мест.

Весь мир в одном парке:

Напомним, ПМЭФ-2026 проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Форум, организованный фондом «Росконгресс» под патронатом президента РФ, с 1997 года служит ключевой международной площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами по вопросам экономики, инвестиций и глобального развития.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить автодорогу к новому терминалу аэропорта.

Вениамин Кондратьев Евгений Наумов Инвестиции общество Строительство Финансы Экономика

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