На Кубани потушили нефтебазу и перевалочный комплекс, загоревшиеся из-за атаки БПЛА
В Новороссийске потушили пожар на перевалочном комплексе, а в Усть-Лабинске — на нефтебазе
9 июня оперативный штаб Кубани сообщил, что в Новороссийске потушили пожар на территории перевалочного комплекса.
Возгорание ликвидировали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России. Никто не пострадал.
Напомним, ночью 8 июня в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Кроме того, в городе перекрыли участок федеральной автодороги — трасса была заблокирована около полутора часов.
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Также 9 июня Единая диспетчерская служба Усть-Лабинского района сообщила, что пожар на «Полтавской нефтебазе» потушили. Площадь возгорания составляла около 5 тыс. кв. метров.
Напомним, утром 6 июня после атаки БПЛА произошел пожар на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» — предприятие занимается хранением и перевалкой нефтепродуктов: бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива.
Как писали Юга.ру, 8 июня после атаки БПЛА по Крыму не ходили поезда. Пассажиров перевозили автобусами.