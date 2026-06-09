На Кубани потушили нефтебазу и перевалочный комплекс, загоревшиеся из-за атаки БПЛА

В Новороссийске потушили пожар на перевалочном комплексе, а в Усть-Лабинске — на нефтебазе

9 июня оперативный штаб Кубани сообщил, что в Новороссийске потушили пожар на территории перевалочного комплекса.

Возгорание ликвидировали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России. Никто не пострадал.

Напомним, ночью 8 июня в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Кроме того, в городе перекрыли участок федеральной автодороги — трасса была заблокирована около полутора часов.