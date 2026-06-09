На Кубани потушили нефтебазу и перевалочный комплекс, загоревшиеся из-за атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Новороссийске потушили пожар на перевалочном комплексе, а в Усть-Лабинске — на нефтебазе

9 июня оперативный штаб Кубани сообщил, что в Новороссийске потушили пожар на территории перевалочного комплекса. 

Возгорание ликвидировали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России. Никто не пострадал. 

Напомним, ночью 8 июня в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Кроме того, в городе перекрыли участок федеральной автодороги — трасса была заблокирована около полутора часов. 

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Также 9 июня Единая диспетчерская служба Усть-Лабинского района сообщила, что пожар на «Полтавской нефтебазе» потушили. Площадь возгорания составляла около 5 тыс. кв. метров. 

Напомним, утром 6 июня после атаки БПЛА произошел пожар на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» — предприятие занимается  хранением и перевалкой нефтепродуктов: бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. 

Как писали Юга.ру, 8 июня после атаки БПЛА по Крыму не ходили поезда. Пассажиров перевозили автобусами.

Безопасность Нефть Новороссийск Пожары Происшествия СВО Усть-Лабинский район

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На Кубани потушили нефтебазу и перевалочный комплекс, загоревшиеся из-за атаки БПЛА
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