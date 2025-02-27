В Краснодарском крае закрыли 2 магазина сети «Светофор». Там нашли следы крыс

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В России продолжают проверять и закрывать магазины сети «Светофор»

27 февраля пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю сообщила, что судебные приставы на неделю закрыли два магазина «Светофор» в Красноармейском районе — в станицах Полтавской и Марьянской. Во время проверки специалисты зафиксировали нарушения санитарных требований.

Сотрудники ведомства обнаружили возле товаров следы грызунов. Среди других проблем — неправильные условия хранения, обработки уборочного инвентаря и стирки санитарной одежды.

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Если магазины откроются до устранения нарушений, владельцев привлекут к административной ответственности.

В Ростовской области сняли с продажи больше 1,5 тонн продуктов и непродовольственных товаров в магазинах сети «Светофор».

Напомним, в конце января московские суды начали закрывать магазины «Светофор» по искам Роспотребнадзора. В торговых точках нашли просроченные продукты и насекомых.

В конце февраля стало известно, что по всей России Роспотребнадзор из-за грубых нарушений закрыл 76 магазинов «Светофор».

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», сейчас в Краснодаре открыты шесть «Светофоров». Согласно сайту Google — 16, согласно 2gis — 23.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году продуктовая корзина подорожала почти на 20%.

Еда Краснодар Роспотребнадзор Суд Судебные приставы Торговля

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