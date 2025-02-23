Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов «Светофор». Какие нарушения выявили?

По всей России Роспотребнадзор из-за грубых нарушений закрыл 76 магазинов «Светофор»

Предыстория. С конца января проверки сети «Светофор» прошли во всех регионах России. 21 февраля Роспотребнадзор сообщил, что по результатам проверки торговой сети «Светофор» выявил грубые нарушения обязательных требований. По результатам рейдов составили 2,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложили штрафы на сумму больше 1,2 млн рублей. Еще 314 материалов передали в суды.

Ведомство закрыло 76 точек продажи и изъяло более 300 тонн небезопасной продукции. Среди выявленных нарушений — продажа просроченной продукции, несоблюдение правил хранения, отсутствие документов о качестве товаров, а также антисанитарные условия в торговых точках. В некоторых магазинах отсутствовали горячее и холодное водоснабжение, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры.