В Краснодаре зафиксировали морозный рекорд в −17,5 °С. Такая температура была 40 лет назад

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре побит сорокалетний рекорд по морозам

27 февраля синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре обновился суточный рекорд минимальной температуры воздуха.

Утром морозы окрепли до −17,6 °С. Такая температура на −0,6 °С ниже предыдущего рекорда этого дня в 1985 году.

На 8-14 градусов ниже нормы:

По словам синоптика, днем антициклон сформирует солнечную, тихую и сухую погоду, осадков не ожидается, а температура воздуха будет от −1 до −3 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

Напомним, что 23 февраля в Краснодарском крае зафиксировали мороз −25,4 °С. Такую температуру синоптики наблюдали в станице Отрадной на юго-востоке региона.

Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы появились ледяные торосы, а в Новороссийске замерзла лагуна, где обитает много рыбы и птиц. Льдом покрылось Азовское море, кипарисы в Сукко и озеро Абрау.

Краснодар Погода рекорды

Новости

Власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания
В центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком. Несколько домов остались без отопления и горячей воды
В Краснодарском крае закрыли 2 магазина сети «Светофор». Там нашли следы крыс
В Краснодаре зафиксировали морозный рекорд в −17,5 °С. Такая температура была 40 лет назад
«Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая
Краснодарцев приглашают на мастер-класс по рисованию тушью

Лента новостей

«Мы не можем вас оставить»
Вчера, 16:10
«Мы не можем вас оставить»
Репортаж с Бугазской косы, где волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум» продолжают спасать побережье от мазута
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
25 февраля, 14:15
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района
Вчера, 18:29
Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района

Реклама на сайте