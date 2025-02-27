В Краснодаре зафиксировали морозный рекорд в −17,5 °С. Такая температура была 40 лет назад
В Краснодаре побит сорокалетний рекорд по морозам
27 февраля синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре обновился суточный рекорд минимальной температуры воздуха.
Утром морозы окрепли до −17,6 °С. Такая температура на −0,6 °С ниже предыдущего рекорда этого дня в 1985 году.
На 8-14 градусов ниже нормы:
По словам синоптика, днем антициклон сформирует солнечную, тихую и сухую погоду, осадков не ожидается, а температура воздуха будет от −1 до −3 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
Напомним, что 23 февраля в Краснодарском крае зафиксировали мороз −25,4 °С. Такую температуру синоптики наблюдали в станице Отрадной на юго-востоке региона.
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