В Краснодарском крае синоптики зафиксировали мороз -25,4 °С. Где холоднее всего?

В южных регионах снова обещают аномальные холода и новые температурные рекорды

23 февраля синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на юге России зафиксированы 25-градусные морозы. По словам Леуса, самые крепкие морозы наблюдались в станице Отрадной на юго-востоке региона — ночной минимум составил −25,4 °С. В Краснодаре температура опустилась до −13 °С. В Анапе было −9 °С, а в Сочи — −3 °С. В Ставрополе зафиксировали −16 °С.

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24 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на юге вновь будут побиты рекорды по низкой температуре. «Мы сейчас предупреждаем о значительном похолодании, где температурные аномалии могут достигать минус 10 градусов в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. На этой неделе в этих регионах ночные морозы могут достигать от минус 24 до минус 30 градусов», — отметил синоптик.