«На 8-14 градусов ниже нормы». В Краснодарском крае не потеплеет до конца Масленицы

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

На Кубани и в других регионах юга России в конце февраля и начале марта ожидаются морозы

26 февраля научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС об очередном понижении температуры на юге России.

По его словам, в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии и Адыгее температура будет на 7-11°С ниже нормы, а в Краснодарском крае — на 8-14 °С.

В Краснодарском крае синоптики зафиксировали мороз -25,4 °С:

Кроме того, температура в Волгоградской и Ростовской областях будет достигать −19-22 °С. Минимальные значения в республиках Северного Кавказа составят −8-15 °С, а в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии −16-20 °С.

Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы появились ледяные торосы, а в Новороссийске замерзла лагуна, где обитает много рыбы и птиц. Льдом покрылось Азовское море, кипарисы в Сукко и озеро Абрау.

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«На 8-14 градусов ниже нормы». В Краснодарском крае не потеплеет до конца Масленицы
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