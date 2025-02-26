«На 8-14 градусов ниже нормы». В Краснодарском крае не потеплеет до конца Масленицы

На Кубани и в других регионах юга России в конце февраля и начале марта ожидаются морозы

26 февраля научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС об очередном понижении температуры на юге России. По его словам, в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии и Адыгее температура будет на 7-11°С ниже нормы, а в Краснодарском крае — на 8-14 °С.

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Кроме того, температура в Волгоградской и Ростовской областях будет достигать −19-22 °С. Минимальные значения в республиках Северного Кавказа составят −8-15 °С, а в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии −16-20 °С.