Вышел трейлер российского фильма «Алиса в Стране чудес»
Сюжет расскажет о 15-летней девочке, которая попадает в загадочное место (16+)
Компания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер-трейлер фильма «Алиса в Стране чудес». Это экранизация сказки Льюиса Кэрролла и аудиоспектакля Владимира Высоцкого.
Сюжет расскажет о 15-летней Алисе, которая попадает в загадочное место. Героиня встречает среди жителей знакомых людей, но никто из них ее не узнает. Девочке предстоит обрести любовь, спасти страну от катастрофы и вернуться домой.
В проекте задействованы Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Сергей Бурунов. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, снявший фильм «Лед 3».
Точная дата релиза еще не известна. Ожидается, что лента выйдет в прокат до конца 2025 года.
Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер фильма «Странные сказки» с Педро Паскалем и Томом Хэнксом.