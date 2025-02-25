Вышел трейлер российского фильма «Алиса в Стране чудес»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Алиса в Стране чудес» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»
    Кадр из трейлера к фильму «Алиса в Стране чудес» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»

Сюжет расскажет о 15-летней девочке, которая попадает в загадочное место (16+)

Компания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер-трейлер фильма «Алиса в Стране чудес». Это экранизация сказки Льюиса Кэрролла и аудиоспектакля Владимира Высоцкого.

Сюжет расскажет о 15-летней Алисе, которая попадает в загадочное место. Героиня встречает среди жителей знакомых людей, но никто из них ее не узнает. Девочке предстоит обрести любовь, спасти страну от катастрофы и вернуться домой.

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В проекте задействованы Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Сергей Бурунов. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, снявший фильм «Лед 3».

Точная дата релиза еще не известна. Ожидается, что лента выйдет в прокат до конца 2025 года.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер фильма «Странные сказки» с Педро Паскалем и Томом Хэнксом.

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