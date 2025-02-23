Вышел трейлер боевика «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцом и Люси Лью

Наемный убийца Дэнни Долински получает все меньше заказов и уже собирается выходить на пенсию. Внезапно ему предлагают обучить секретам профессии молодого и своенравного киллера Вильборга. Парень хорошо стреляет, но всегда убивает много случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката.

Комедийный боевик выйдет в мировой прокат 13 марта.