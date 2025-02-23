Вышел трейлер боевика «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцом и Люси Лью

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  • Кадр из трейлера к фильму «Киллер в отставке» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Киллер в отставке» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

Отставному киллеру предстоит помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду (18+)

В сети появился дебютный трейлер комедийного боевика «Киллер в отставке». Режиссером выступил Саймон Уэст («Воздушная тюрьма», «Неудержимые 2»). Сценарий написал Грег Джонсон («Последний сын»).

Главную роль исполнил двукратный лауреат «Оскара» Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный»). Также в фильме заняты Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан Макпарланд, Энн Акин.

По следам Гая Ричи и Агаты Кристи:

Наемный убийца Дэнни Долински получает все меньше заказов и уже собирается выходить на пенсию. Внезапно ему предлагают обучить секретам профессии молодого и своенравного киллера Вильборга. Парень хорошо стреляет, но всегда убивает много случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката.

Комедийный боевик выйдет в мировой прокат 13 марта.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер фильма «Странные сказки» с Педро Паскалем и Томом Хэнксом.

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