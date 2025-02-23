Вышел трейлер боевика «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцом и Люси Лью
Отставному киллеру предстоит помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду (18+)
В сети появился дебютный трейлер комедийного боевика «Киллер в отставке». Режиссером выступил Саймон Уэст («Воздушная тюрьма», «Неудержимые 2»). Сценарий написал Грег Джонсон («Последний сын»).
Главную роль исполнил двукратный лауреат «Оскара» Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный»). Также в фильме заняты Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан Макпарланд, Энн Акин.
По следам Гая Ричи и Агаты Кристи:
Наемный убийца Дэнни Долински получает все меньше заказов и уже собирается выходить на пенсию. Внезапно ему предлагают обучить секретам профессии молодого и своенравного киллера Вильборга. Парень хорошо стреляет, но всегда убивает много случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката.
Комедийный боевик выйдет в мировой прокат 13 марта.
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