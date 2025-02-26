В Краснодаре 26 февраля по ошибке сработали сирены. Когда их включат в следующий раз?

Жителей Краснодара напугали звуки сирены в центре города

26 февраля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в 12:00 жители центрального района услышали звуки сирен. При этом предварительной информации о проверке систем оповещения не было. Как заявили в ЕДДС, сирена по улице Красной, 135 сработала из-за поломки. Специалисты устраняют неисправность. Жителям города рекомендуют сохранять спокойствие.

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МЧС анонсировало на 5 марта проверку систем оповещения в Краснодарском крае. Сирены включат в 10:40, что является сигналом гражданской обороны об опасности и означает «Внимание всем!». Жителям региона нужно соблюдать спокойствие и не покидать рабочие места. Напомним, в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципальных образованиях региона установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.