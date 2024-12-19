«Были слышны только взрывы». В Таганроге не сработали сирены во время ночной ракетной атаки

Ростовская область

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Власти Таганрога объяснили, почему во время ракетной атаки в городе не было оповещений

19 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион атаковали 30 беспилотников и 3 ракеты. 

ПВО работали в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, Шахтах, Каменске, Миллерово. В Новошахтинске загорелся нефтезавод. Один человек ранен.

В пабликах Таганрога появились многочисленные комментарии от местных жителей. Они пишут, что не слышали звуки сирены, предупреждающей об опасности. Об атаке узнали лишь в соцсетях.

«Как доверять официальным источникам, если в этих источниках тишина и никто не понимает, что происходит?»

«Полная информационная тишина со стороны администрации».

«О возможной, хотя бы даже теоретической угрозе, город должна оповещать сирена, а не взрывы ночью за окном».

«Инфы не было, что сбивают, администрация молчала, были слышны только взрывы».

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Глава Таганрога Светлана Камбулова объяснила, почему система оповещения не сработала:

«Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было и оповещение не включали».

Также она подчеркнула, что жителям необходимо изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.

Как писали Юга.ру, ранее Таганрог подвергся ракетной атаке 11 декабря. Местные жители услышали минимум 10 взрывов, 27 домов остались без тепла.

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