«Были слышны только взрывы». В Таганроге не сработали сирены во время ночной ракетной атаки

Власти Таганрога объяснили, почему во время ракетной атаки в городе не было оповещений

ПВО работали в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, Шахтах, Каменске, Миллерово. В Новошахтинске загорелся нефтезавод. Один человек ранен.

В пабликах Таганрога появились многочисленные комментарии от местных жителей. Они пишут, что не слышали звуки сирены, предупреждающей об опасности. Об атаке узнали лишь в соцсетях.

«Как доверять официальным источникам, если в этих источниках тишина и никто не понимает, что происходит?»



«Полная информационная тишина со стороны администрации».

«О возможной, хотя бы даже теоретической угрозе, город должна оповещать сирена, а не взрывы ночью за окном».

«Инфы не было, что сбивают, администрация молчала, были слышны только взрывы».