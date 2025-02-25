Замерзают водопады, озера и моря. Какие локации Краснодарского края покрылись льдом
В Краснодарском крае держится минусовая температура, из-за чего стали замерзать водоемы региона
23 февраля жительница Приморско-Ахтарска сообщила, что Азовское море покрылось льдом. Автор видео пишет, что люди выходят на десятки метров от берега, хотя это опасно. Кадры с замерзшим морем выкладывали из Ейского и Темрюкского районов.
Азовское море — самое мелкое и самое отдаленное от океана море в мире. Его средняя глубина — около 7 метров, самый глубокие участки достигают 13,5 метров. Для сравнения: средняя глубина Черного моря — 1240 метров. Азовское море замерзает из-за низкой солености. Это происходит каждый год.
В Анапе из-за морозов не только появились ледяные торосы, но и замерзло Кипарисовое озеро в Сукко.
На пляжах Анапы появились ледяные торосы:
Ледяной коркой покрылось и озеро Абрау под Новороссийском. Телеграм-канал «Жизнь Абрау» пишет, что ледяное полотно появилось в южной части водоема:
«В северной еще плавают утки, у парусного клуба обитают цапли, а туристы с удовольствием делают редкие кадры. Напомним, последний раз озеро полностью замерзало в 2017 году».
В Туапсинском районе замерз водопад Перун, подобная локация покрылась льдом и в Белореченском районе. В Геленджике на Тонком мысу ледяной коркой покрылся пруд парка «Молодежный». А в 15 километрах от курорта возле реки Жане замерз водопад.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии.