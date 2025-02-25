Замерзают водопады, озера и моря. Какие локации Краснодарского края покрылись льдом

23 февраля жительница Приморско-Ахтарска сообщила, что Азовское море покрылось льдом. Автор видео пишет, что люди выходят на десятки метров от берега, хотя это опасно. Кадры с замерзшим морем выкладывали из Ейского и Темрюкского районов.

Азовское море — самое мелкое и самое отдаленное от океана море в мире. Его средняя глубина — около 7 метров, самый глубокие участки достигают 13,5 метров. Для сравнения: средняя глубина Черного моря — 1240 метров. Азовское море замерзает из-за низкой солености. Это происходит каждый год.