На пляжах Анапы появились ледяные торосы, а в Новороссийске замерзла лагуна, где обитает много рыбы и птиц

22 февраля телеграм-канал «Не движется» опубликовал видео с ледяными торосами на побережье Анапы. Эколог Роман Пукалов уточнил , что льдины появились на косе Голенькой между Кизилташским и Бугазским лиманами. Он добавил, что так природа «построила свои защитные валы от мазута в прибойной полосе Черного моря». Однако эколог не советует убирать мазут между льдинами, это может быть травмоопасно.

Глыбами льда засыпало и побережье Новороссийска. Покрылась льдом Суджукская лагуна, где обитает множество животных и птиц. Местный фотограф Sega Black-Sea рассказал, что лагуна практически вся замерзла, осталось лишь небольшое озеро, где плавают лебеди. Птицам придется перелетать в море.

«Сегодня смотрел за родителями-лебедями, и мне показалось, что они первый раз видят лед. Они подплывали к кромке льда и тыкали в него клювом», — отметил фотограф.

На Суджукской косе он также заснял цапель и нутрий. По его словам, из-за обледенения животные голодные:

«У нас по краю замерзли все водоемы, где могли обитать цапли, и они остались без еды. В лагуне, видно, с рыбкой тоже не все нормально, или в том месте, где нет льда, слишком глубоко. Цапли подходили близко к людям, где те кормили чаек и уток, в надежде, что их угостят рыбкой».

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что риск для рыбы минимальный, так как подводные обитатели уходят на глубину. А птицы, по его словам, могут «вмерзнуть в лед».