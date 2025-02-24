На пляжах Анапы появились ледяные торосы, а в Новороссийске замерзла лагуна, где обитает много рыбы и птиц
Гигантские куски льда появились на побережье Черного моря из-за ветра и заморозков
22 февраля телеграм-канал «Не движется» опубликовал видео с ледяными торосами на побережье Анапы. Эколог Роман Пукалов уточнил, что льдины появились на косе Голенькой между Кизилташским и Бугазским лиманами.
Он добавил, что так природа «построила свои защитные валы от мазута в прибойной полосе Черного моря». Однако эколог не советует убирать мазут между льдинами, это может быть травмоопасно.
Ледяные торосы — это нагромождение обломков льда, которое образуется из-за сжатия битого ледяного покрова. Их появлению способствует подводное течение, приливы и отливы, сильный ветер.
Глыбами льда засыпало и побережье Новороссийска. Покрылась льдом Суджукская лагуна, где обитает множество животных и птиц. Местный фотограф Sega Black-Sea рассказал, что лагуна практически вся замерзла, осталось лишь небольшое озеро, где плавают лебеди. Птицам придется перелетать в море.
«Сегодня смотрел за родителями-лебедями, и мне показалось, что они первый раз видят лед. Они подплывали к кромке льда и тыкали в него клювом», — отметил фотограф.
На Суджукской косе он также заснял цапель и нутрий. По его словам, из-за обледенения животные голодные:
«У нас по краю замерзли все водоемы, где могли обитать цапли, и они остались без еды. В лагуне, видно, с рыбкой тоже не все нормально, или в том месте, где нет льда, слишком глубоко. Цапли подходили близко к людям, где те кормили чаек и уток, в надежде, что их угостят рыбкой».
Синоптик Евгений Тишковец отметил, что риск для рыбы минимальный, так как подводные обитатели уходят на глубину. А птицы, по его словам, могут «вмерзнуть в лед».
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При этом желающих сфотографироваться среди в ледяных пейзажей очень много. 24 февраля администрация Новороссийска предупредила о том, что выходить на лед запрещено.
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