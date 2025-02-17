«Ледяной шторм» разрушил центральный пляж в Таганроге

15 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале, что центральный пляж города оказался под ударом стихии. По ее словам, из-за своего расположения он часто сталкивается с природными катаклизмами. В этот раз причиной разрушений инфраструктуры на пляже стал «ледяной шторм». Он повредил лавочки, урны и душевую кабину.

Восстановить территорию власти планируют при благоприятной для этого погоде.

«Учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендую воздержаться от выхода на лед залива. Важно помнить о безопасности и беречь себя и своих близких», — добавила Камбулова.



Жители Таганрога отреагировали на происшествие под постом главы города:

«Каждый год на пляже это происходит. Природа. Так было, так есть и так будет».



«Это хорошо, что лед тоненький. Бывало и хуже».



«Вы и в прошлом году ничего не сделали, а уж в этом свежо предание, но верится с трудом».



«Решения есть. Нужно просто один раз нормально подойти к проблеме».



«В средиземноморском регионе, где волны гораздо выше и мощнее Азовских, широкое распространение получило укрепление береговой полосы тетраподами, которые эффективно гасят энергию волн».



«Летом тоже было хорошо там. Постоянно туда ходил. Но не предвидеть, что все это осенью-зимой будет уничтожено природой. Ну это странно».