«Ледяной шторм» разрушил центральный пляж в Таганроге

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала главы Тагарога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/4761
    © Скриншот из телеграм-канала главы Тагарога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/4761

Власти Таганрога рассказали о последствиях непогоды на побережье Азовского моря

15 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале, что центральный пляж города оказался под ударом стихии. По ее словам, из-за своего расположения он часто сталкивается с природными катаклизмами.

В этот раз причиной разрушений инфраструктуры на пляже стал «ледяной шторм». Он повредил лавочки, урны и душевую кабину.

Снегопады и морозы до -16 °С:

Восстановить территорию власти планируют при благоприятной для этого погоде.

«Учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендую воздержаться от выхода на лед залива. Важно помнить о безопасности и беречь себя и своих близких», — добавила Камбулова.

Жители Таганрога отреагировали на происшествие под постом главы города:

«Каждый год на пляже это происходит. Природа. Так было, так есть и так будет».

«Это хорошо, что лед тоненький. Бывало и хуже».

«Вы и в прошлом году ничего не сделали, а уж в этом свежо предание, но верится с трудом».

«Решения есть. Нужно просто один раз нормально подойти к проблеме».

«В средиземноморском регионе, где волны гораздо выше и мощнее Азовских, широкое распространение получило укрепление береговой полосы тетраподами, которые эффективно гасят энергию волн».

«Летом тоже было хорошо там. Постоянно туда ходил. Но не предвидеть, что все это осенью-зимой будет уничтожено природой. Ну это странно».

  • © Скриншот из телеграм-канала главы Тагарога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/4761
    © Скриншот из телеграм-канала главы Тагарога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/4761

Ранее Юга.ру рассказывали, какая будет весна в Краснодарском крае и Ростовской области.

Пляжи Погода Происшествия Ростовская область

Новости

В Краснодаре собирают гуманитарную помощь для сгоревшего в Анапе центра волонтеров. Как помочь?
«Ледяной шторм» разрушил центральный пляж в Таганроге
В Краснодарском крае дроны вывели из строя крупную станцию по перекачке нефти. Собрали новости об атаке БПЛА 17 февраля
Снова подорожали платные участки трассы М-4 «Дон». Сколько стоит проезд из Краснодара в Ростов-на-Дону и Москву?
В Сочи возведут банановые теплицы за 10 млн рублей. Сколько будут стоить российские фрукты?
Аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России

Лента новостей

Славянский след в османском дворце
14 февраля, 17:40
Славянский след в османском дворце
Как сериал «Великолепный век» связан с югом России
В Краснодарском крае дроны вывели из строя крупную станцию по перекачке нефти
Сегодня, 15:29
В Краснодарском крае дроны вывели из строя крупную станцию по перекачке нефти
Собрали новости об атаке БПЛА 17 февраля
Зимняя сказка в середине февраля
Вчера, 19:48
Зимняя сказка в середине февраля
Делимся фотографиями заснеженного парка «Краснодар»

Реклама на сайте