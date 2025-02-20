Вышел первый трейлер фильма «Странные сказки» с Педро Паскалем и Томом Хэнксом

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  • Кадр из трейлера к фильму «Странные сказки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномания в 4к»
    Кадр из трейлера к фильму «Странные сказки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномания в 4к»

Сюжет разворачивается в калифорнийском Окленде в 1980-х годах (16+)

Студия Lionsgate представила первый трейлер фильма «Странные сказки» (в другом переводе «Чумовые истории»).

Ретро-экшн сняли режиссеры Анна Боден и Райан Флек. В 2019 году они также в дуэте работали над «Капитаном Марвелом». Сценарий основан на мемуарах Флека.

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Сюжет разворачивается в калифорнийском Окленде в 1980-х вокруг совершенно разных персонажей. В ленте неожиданном образом пересекутся судьбы баскетбольной звезды, коррумпированного полицейского, женского рэп-дуэта, неонацистов и коллекторов.

В фильме снялись Педро Паскаль, Том Хэнкс, Бен Менделсон, Джей Эллис, Ангус Клауд и другие. В мировой прокат лента выйдет 4 апреля.

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