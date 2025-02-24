Блины, первая борозда и грачиная каша. На курорте «Роза Хутор» началась неделя масленичных экскурсий

В этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» пройдут экскурсии, посвященные традициям встречи весны в разных регионах страны

На территории этнопарка «Моя Россия» расположены 11 тематических павильонов в архитектурных стилях разных регионов страны. 24 февраля по 2 марта там пройдут экскурсии, посвященные традициям встречи весны.

Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 27 февраля театрализованную лекцию о Масленице.

В Краснодаре до 9 марта будет работать ярмарка, пройдут концерты и запустят аттракционы. В этно-комплексе «Атамань» с 26 февраля по 2 марта будут отмечать кубанскую Масленицу с поеданием блинов, электро-балалаечниками и рубкой чучела. А жителей и гостей Геленджика 1 марта приглашают на «культурную Масленицу».

Тем временем эксперты составили индекс стоимости блинов. В Краснодаре порция обойдется в 154 рубля.