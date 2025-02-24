Блины, первая борозда и грачиная каша. На курорте «Роза Хутор» началась неделя масленичных экскурсий
В этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» пройдут экскурсии, посвященные традициям встречи весны в разных регионах страны
На территории этнопарка «Моя Россия» расположены 11 тематических павильонов в архитектурных стилях разных регионов страны. 24 февраля по 2 марта там пройдут экскурсии, посвященные традициям встречи весны.
Что ждет посетителей?
Главная экскурсия «Весна идет, весне дорогу!» познакомит гостей с народными обычаями:
- На Кавказе отмечали День первой борозды. «Мужчины, у которых в прошлом году родились дети, проходили по полю с плугом, запряженными быками. Считалось, что ровная борозда — залог хорошего и богатого урожая», — рассказали в этно-парке «Моя Россия».
- В Татарстане варили «Карга боткасы» («грачиную кашу») и угощали ею птиц.
- В Бурятии в этом году на первый день весны выпал Новый год — Сагаалга, или «белый месяц».
- На Руси Масленицу встречали блинами. «Первый блин шёл «комом» вовсе не потому, что он не получился. А потому что его отдавали медведям, проснувшимся после спячки, на Урале их называли «комы», — поделился экскурсовод Сергей Иволоци.
Как правильно отмечать Масленицу:
Расписание экскурсий
- «Весна идет, весне дорогу!» — ежедневно в 12:00 и 15:00 (продолжительность — 45 минут).
- Мини-экскурсии по павильонам:
— «Казань»: традиции татарской весны (13:30 и 16:30);
— «Кавказ»: национальные праздники региона (12:30 и 15:30);
— «Бурятия»: встреча Сагаалгана (13:00 и 16:00);
— «Суздаль»: казачья Масленица (11:30 и 14:30).
- 1 и 2 марта с 13:00 до 14:00 пройдет «Широкая Масленица» с народными гуляниями и молодецкими забавами.
Экскурсии бесплатны, вход по билету в этнопарк.
Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 27 февраля театрализованную лекцию о Масленице.
В Краснодаре до 9 марта будет работать ярмарка, пройдут концерты и запустят аттракционы. В этно-комплексе «Атамань» с 26 февраля по 2 марта будут отмечать кубанскую Масленицу с поеданием блинов, электро-балалаечниками и рубкой чучела. А жителей и гостей Геленджика 1 марта приглашают на «культурную Масленицу».
Тем временем эксперты составили индекс стоимости блинов. В Краснодаре порция обойдется в 154 рубля.