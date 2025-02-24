Ярмарка, театр огня, диджеи и блинчики. Как отметят Масленицу в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В России началась Масленица. В Краснодаре до 9 марта будет работать ярмарка, пройдут концерты и запустят аттракционы

21 февраля управление торговли Краснодара анонсировало музыкально-гастрономический фестиваль «Русская масленица». 

На Пушкинской площади открылся масленичный базар. Там краснодарцам предлагают попробовать блины с разными начинками и глинтвейн, приобрести сувениры и продукты от фермеров, посмотреть выступления народных коллективов. Для детей на территории установили аттракционы.

Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела:

Празднование масленицы продлится до 9 марта, однако основные мероприятия пройдут в выходные.

1 марта состоится концерт ансамбля «МёдаВуха», выступит диджей Илья Мыс. Запланированы интерактивы и конкурсы.

2 марта в программе театральное шоу «Проводы русской зимы», спортивные игры, фаер-шоу от театра огня «Адреналин», интерактив «Снежки по-южному», концерт кавер-группы Soda band. Гостей также будут бесплатно угощать блинами.

8 марта запланированы народные игры и концерты. 

Подробную программу можно посмотреть здесь.

Ярмарка, активности, угощения:

Напомним, Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 2 марта.

Масленица — старинный праздник, в котором сплелись языческие и христианские корни. До принятия на Руси христианства славяне праздновали проводы зимы, праздник длился две недели. С XVII века праздник сократился до семи дней. Вся масленичная неделя называется мясопустной, что означает полный отказ от мясных продуктов. Это своего рода подготовка и плавный переход к Великому посту — на Масленицу едят молоко, сыр, творог, рыбу.

Как писали Юга.ру, эксперты составили индекс стоимости блинов. В Краснодаре порция обойдется в 154 рубля.

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