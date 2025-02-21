Владельцы не могут поднять часть танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе из-за высокой стоимости работ

Собственник танкера заявил, что не сможет поднять носовую часть судна до 31 марта и пожаловался на завышение цен на работы

21 февраля РИА «Новости» сообщило, что владельцы судна «Волгонефть-239» пока не могут начать поднимать из моря носовую часть затонувшего танкера. Причина в высоких расценках на работы.

По словам представителя «Волгатранснефть», привлеченная к утилизации кормовой части танкера организация обеспечила высокий темп работ. При этом стоимость услуг оказалась «почти в три раза ниже, чем первоначально требовало ФГБУ «Морспасслужба» за те же работы».