Владельцы не могут поднять часть танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе из-за высокой стоимости работ
Собственник танкера заявил, что не сможет поднять носовую часть судна до 31 марта и пожаловался на завышение цен на работы
21 февраля РИА «Новости» сообщило, что владельцы судна «Волгонефть-239» пока не могут начать поднимать из моря носовую часть затонувшего танкера. Причина в высоких расценках на работы.
По словам представителя «Волгатранснефть», привлеченная к утилизации кормовой части танкера организация обеспечила высокий темп работ. При этом стоимость услуг оказалась «почти в три раза ниже, чем первоначально требовало ФГБУ «Морспасслужба» за те же работы».
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«Если бы не искусственно создаваемые препятствия, работы по полному удалению фрагментов судна могли бы быть завершены до 31 марта. Оперативное начало работ по подъему носовой части позволило бы избежать риска утечек мазута, но не все зависит от нас», — подчеркнул собеседник.
При этом с разбором кормы таких проблем нет. Специалисты уже разобрали больше 50% кормовой части танкеры. Завершить работы планируют до обозначенной правительством даты 31 марта.
20 февраля ТАСС сообщило, что со счетов судовладельца «Волгонефть-239» сняли арест. Это должно способствовать быстрой утилизации кормовой части танкера.
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