В Новороссийске и Геленджике до конца недели прогнозируют ураган до 34 м/с
На Черноморском побережье от Новороссийска до Геленджика объявили штормовое предупреждение
Краснодарский ЦГМС сообщил, что вечером и ночью 21 февраля, в течение суток 22 февраля, а также ночью и утром 23 февраля в Новороссийске и Геленджике ожидается норд-ост с порывами ветра до 30-34 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха -5...-9 °С.
Кроме того, жителей и гостей города предупредили о слабом парении моря и медленном обледенении судов.
Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик:
Парение моря — разновидность туманообразных испарений, которые возникают при быстрой конденсации теплого водяного пара в холодном воздухе. Обычно охватывает тонкий приповерхностный слой воздуха — от 3 до 30 метров над водой.
Медленное обледенении судов происходит при минусовых температурах, любой скорости ветра, забрызгивании волнами, дожде или снеге, тумане и парении моря.
МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение.
Как писали Юга.ру, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура воздуха опустится до -19 °С.