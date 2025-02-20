В Новороссийске и Геленджике до конца недели прогнозируют ураган до 34 м/с

На Черноморском побережье от Новороссийска до Геленджика объявили штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что вечером и ночью 21 февраля, в течение суток 22 февраля, а также ночью и утром 23 февраля в Новороссийске и Геленджике ожидается норд-ост с порывами ветра до 30-34 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха -5...-9 °С.

Кроме того, жителей и гостей города предупредили о слабом парении моря и медленном обледенении судов.