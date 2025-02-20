В Новороссийске и Геленджике до конца недели прогнозируют ураган до 34 м/с

Краснодарский край

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  • © фото Романа Кокорина
    © фото Романа Кокорина

На Черноморском побережье от Новороссийска до Геленджика объявили штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что вечером и ночью 21 февраля, в течение суток 22 февраля, а также ночью и утром 23 февраля в Новороссийске и Геленджике ожидается норд-ост с порывами ветра до 30-34 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха -5...-9 °С.

Кроме того, жителей и гостей города предупредили о слабом парении моря и медленном обледенении судов.

Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик:

Парение моря — разновидность туманообразных испарений, которые возникают при быстрой конденсации теплого водяного пара в холодном воздухе. Обычно охватывает тонкий приповерхностный слой воздуха — от 3 до 30 метров над водой.

Медленное обледенении судов происходит при минусовых температурах, любой скорости ветра, забрызгивании волнами, дожде или снеге, тумане и парении моря.

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура воздуха опустится до -19 °С.

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