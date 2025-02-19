Морозы до -19 °С. В ближайшие дни в Краснодарском крае будет еще холоднее

Синоптик рассказал о значительном похолодании и ухудшении погоды в Краснодарском крае и других южных регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в ЮФО температура воздуха будет на 6-9 °С ниже нормы. Так, с 19 по 23 февраля в Краснодарском крае и Адыгее мороз окрепнет до -19 °С . В регионах продолжит идти снег.

По словам Вильфанда, в Краснодаре в четверг, 20 февраля, ночью столбик термометра упадет до -9 °С, а с пятницы, 21 февраля, — до -14 °С. Днем до конца недели — от -5 °С до -2 °С.

Синоптик отметил, что на фоне сильного понижения температуры в СКФО также ожидаются обильные осадки, гололед и ветер. В Ставропольском крае прогнозируют до -15 °С мороза, в выходные температура опуститься до -19 °С. Днем столбик термометра не поднимется выше -7 °С.



В горах Карачаево-Черкесии также пройдет сильный снег, а 20 февраля осадки сменятся на дождь и мокрый снег. Аналогичная ситуация будет и в Кабардино-Балкарии. В регионе ветер усилится до 23 м/с. В Северной Осетии, Чечне и Ингушетии прогнозируют аналогичные погодные условия.