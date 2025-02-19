В Краснодаре покажут турецкую романтическую комедию на языке оригинала

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Оставь это ветру» © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНОЦЕНТР»
    Кадр из трейлера к фильму «Оставь это ветру» © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНОЦЕНТР»

В Краснодаре состоится специальный показ турецкой романтической комедии «Оставь это ветру» (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 21 февраля специальный показ турецкой романтической комедии «Оставь это ветру». Ленту будут демонстрировать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Эге Языджи и Аслы Мансой — наследники группы компаний Yazman. Первый окончил университет за границей, вернулся в Турцию и отказался от поста в компании отца. Неожиданно для семьи и друзей он выбрал простую жизнь серфера.

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Целеустремленная Аслы заняла пост генерального директора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании. Единственный способ удержать ее на плаву — построить отель в бухте, где живет Эге.

Главные роли в фильме исполнили звезды турецкого кино Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Барыш Ардуч («Любовь напрокат»). Съемки проходили на полуострове Чешме и в Стамбуле.

Показ состоится в 23:00 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре 22 февраля можно посмотреть и обсудить с критиком дебютный фильм Сокурова «Одинокий голос человека». Картина была запрещена в СССР.

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