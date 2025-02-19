В Краснодаре покажут турецкую романтическую комедию на языке оригинала

В Краснодаре состоится специальный показ турецкой романтической комедии «Оставь это ветру» (16+)

Эге Языджи и Аслы Мансой — наследники группы компаний Yazman. Первый окончил университет за границей, вернулся в Турцию и отказался от поста в компании отца. Неожиданно для семьи и друзей он выбрал простую жизнь серфера.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 21 февраля специальный показ турецкой романтической комедии «Оставь это ветру». Ленту будут демонстрировать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Целеустремленная Аслы заняла пост генерального директора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании. Единственный способ удержать ее на плаву — построить отель в бухте, где живет Эге.

Главные роли в фильме исполнили звезды турецкого кино Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Барыш Ардуч («Любовь напрокат»). Съемки проходили на полуострове Чешме и в Стамбуле.

Показ состоится в 23:00 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже.