Вышел первый трейлер хоррора «Ночь с психопатом»
По сюжету поп-звезда оказывается в ловушке своего безумного фаната (18+)
Студия Magnet поделилась первым трейлером фильма «Ночь с психопатом». Ленту снял начинающий режиссер Джимми Уорден. Ранее он выпустил ленту «Кокаиновый медведь».
Жестокий социопат Пол сбегает из психиатрической клиники. Он проникает в дом своего кумира — поп-звезды Софии. Сталкер убежден: он и его возлюбленная должны пожениться.
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Задача девушки — не только вырваться из хватки Пола и его группы сообщников, но и сохранить рассудок. На помощь Софии должен прийти ее телохранитель. Чтобы одолеть маньяка, им нужно проявить смекалку.
В фильме снялись Самара Уивинг, Рэй Николсон, Эрик Дэйн, Альба Баптиста и Джимми Фэйлс. Релиз в кинотеатрах намечен на 14 марта.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущего анимационного фильма про Планктона — одного из главных персонажей мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».