Вышел первый трейлер хоррора «Ночь с психопатом»

По сюжету поп-звезда оказывается в ловушке своего безумного фаната (18+)

Жестокий социопат Пол сбегает из психиатрической клиники. Он проникает в дом своего кумира — поп-звезды Софии. Сталкер убежден: он и его возлюбленная должны пожениться.

Задача девушки — не только вырваться из хватки Пола и его группы сообщников, но и сохранить рассудок. На помощь Софии должен прийти ее телохранитель. Чтобы одолеть маньяка, им нужно проявить смекалку.

В фильме снялись Самара Уивинг, Рэй Николсон, Эрик Дэйн, Альба Баптиста и Джимми Фэйлс. Релиз в кинотеатрах намечен на 14 марта.