По следам Гая Ричи и Агаты Кристи. В Краснодаре в кино покажут ретро-детективный экшн «Красный шелк»
Действие ленты происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе (16+)
20 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Красный шелк». Это лента в жанре ретро-детективного экшна.
Действие ленты происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. Через всю Россию везут секретные материалы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради документов на все. Чтобы раскрыть врагов, красноармеец и бывший царский агент должны объединиться.
В Краснодаре покажут дебютный фильм Сокурова:
Ленту снял режиссер Андрей Волгин («Танцы насмерть», «Балканский рубеж», «Любовь-морковь: Восстание машин»). Роли в фильме исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков.
Фильм не является историческим байопиком, однако имеет реальную основу. В 1928 году VI съезд компартии Китая прошел в Подмосковье. Делегаты добирались через всю Россию в транссибирском экспрессе.
Посмотреть фильм «Красный шелк» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 февраля покажут турецкую романтическую комедию «Оставь это ветру» на языке оригинала.