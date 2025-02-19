По следам Гая Ричи и Агаты Кристи. В Краснодаре в кино покажут ретро-детективный экшн «Красный шелк»

Действие ленты происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе (16+)

Действие ленты происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. Через всю Россию везут секретные материалы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради документов на все. Чтобы раскрыть врагов, красноармеец и бывший царский агент должны объединиться.

20 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Красный шелк». Это лента в жанре ретро-детективного экшна.

Ленту снял режиссер Андрей Волгин («Танцы насмерть», «Балканский рубеж», «Любовь-морковь: Восстание машин»). Роли в фильме исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков.

Фильм не является историческим байопиком, однако имеет реальную основу. В 1928 году VI съезд компартии Китая прошел в Подмосковье. Делегаты добирались через всю Россию в транссибирском экспрессе.

Посмотреть фильм «Красный шелк» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».