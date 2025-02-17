В Краснодаре покажут дебютный фильм Сокурова. Картина была запрещена в СССР

В краснодарском кинотеатре можно посмотреть и обсудить драму «Одинокий голос человека»

Кинокритик Кира Кац сообщила, что 22 февраля в Краснодаре пройдет показ фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека». Картина была дипломной работой автора. После сеанса будут обсуждения со зрителями.

Сценарий фильма создан по мотивам произведений Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера». В 1978 году картина не прошла цензуру и не вышла в кино. Выход на экраны состоялся лишь в 1987 году.