В Краснодаре покажут дебютный фильм Сокурова. Картина была запрещена в СССР
В краснодарском кинотеатре можно посмотреть и обсудить драму «Одинокий голос человека»
Кинокритик Кира Кац сообщила, что 22 февраля в Краснодаре пройдет показ фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека». Картина была дипломной работой автора. После сеанса будут обсуждения со зрителями.
Сценарий фильма создан по мотивам произведений Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера». В 1978 году картина не прошла цензуру и не вышла в кино. Выход на экраны состоялся лишь в 1987 году.
В Краснодаре появился проект «Киноплесень»:
Красноармеец Никита Фирсов из глубокой российской провинции после окончания Гражданской войны вернулся домой. Мучительно возвращаясь к жизни после ужасов войны, парень влюбляется в студентку-медика Любу. Приняв на себя заботу о ней, Никита старается сделать для Любы все, что может. Нравственные, но очень одинокие люди проходят трудный путь по дороге любви.
Кинопоказ пройдет в кинотеатре «Каро 8», начало в 18:00. Билеты стоят от 900 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два фильма с Юрой Борисовым.