В Краснодаре трамваи по улице Московской не будут ходить несколько часов
18 февраля на улице Московской ввели временные изменения в движении трамваев
Предыстория: 10 февраля на улице Московской образовался очередной провал. Трамваи не ходили по маршруту почти 12 часов. Утром 11 февраля движение восстановили на несколько часов.
Вечером 11 февраля и утром 12 февраля трамваи ходили только в часы пик, днем специалисты «Водоканала» ремонтировали участок.
18 февраля МУП «КТТУ» сообщило, что в этот день с 13:00 до 17:00 вводит временные изменения в движении трамваев на улице Московской. Они связаны с проведением ремонтных работ «Водоканалом».
«Весь район геологически нестабилен»:
Маршруты № 5, 15, 21 и 22 будут следовать через разворотное кольцо на улице Декабристов. Трамваи № 8 поедут через разворотное кольцо на Колхозной.
Для подвоза пассажиров от улицы Метальникова до Островского в указанное время будет курсировать автобусный маршрут №0 — «Метальникова — КубГТУ».
Как писали Юга.ру, 3 января на улице Московской начался ремонт коллектора. На участке от Зиповской до 40-летия Победы частично перекрыли движение транспорта до 24 марта.
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