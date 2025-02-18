В Краснодаре трамваи по улице Московской не будут ходить несколько часов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

18 февраля на улице Московской ввели временные изменения в движении трамваев

Предыстория: 10 февраля на улице Московской образовался очередной провал. Трамваи не ходили по маршруту почти 12 часов. Утром 11 февраля движение восстановили на несколько часов.

Вечером 11 февраля и утром 12 февраля трамваи ходили только в часы пик, днем специалисты «Водоканала» ремонтировали участок. 

18 февраля МУП «КТТУ» сообщило, что в этот день с 13:00 до 17:00 вводит временные изменения в движении трамваев на улице Московской. Они связаны с проведением ремонтных работ «Водоканалом».

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Маршруты № 5, 15, 21 и 22 будут следовать через разворотное кольцо на улице Декабристов. Трамваи № 8 поедут через разворотное кольцо на Колхозной.

Для подвоза пассажиров от улицы Метальникова до Островского в указанное время будет курсировать автобусный маршрут №0 — «Метальникова — КубГТУ».

Как писали Юга.ру, 3 января на улице Московской начался ремонт коллектора. На участке от Зиповской до 40-летия Победы частично перекрыли движение транспорта до 24 марта. 

Дороги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай Транспорт

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