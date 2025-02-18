В Краснодаре трамваи по улице Московской не будут ходить несколько часов

Предыстория: 10 февраля на улице Московской образовался очередной провал. Трамваи не ходили по маршруту почти 12 часов. Утром 11 февраля движение восстановили на несколько часов.



Вечером 11 февраля и утром 12 февраля трамваи ходили только в часы пик, днем специалисты «Водоканала» ремонтировали участок.

18 февраля МУП «КТТУ» сообщило, что в этот день с 13:00 до 17:00 вводит временные изменения в движении трамваев на улице Московской. Они связаны с проведением ремонтных работ «Водоканалом».