В Краснодарском крае и Ростовской области на платных участках М-4 «Дон» повысили цены. Посчитали тарифы для разных маршрутов и типов машин

Предыстория. 23 апреля ГК «Автодор» повысила цены за проезд по платным участкам дорог из-за инфляции. В среднем стоимость одного километра увеличат на 8%. В пресс-службе напомнили, что на дорогах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» тариф останется на 10-20% дешевле с понедельника по четверг, чем с пятницы по воскресенье.

Между Краснодаром и Ростовом-на-Дону есть три платных участка. Два пункта взимания платы (ПВП) находятся в Краснодарском крае, и один — в Ростовской области:

ПВП 1223 — между станицами Ирклиевской и Старолеушковской,

ПВП 1184 — между хутором Веселая Жизнь и станицей Октябрьской,

ПВП 1093 — между Батайском и поворотом на Суходольск.

Калькулятор на сайте «Автодора» оценивает маршрут из Ростова-на-Дону в Краснодар для легковой машины в будние дни в 700 рублей, 840 рублей — в выходные или праздники. Для самой дорогой категории IV (крупногабаритный грузовой транспорт и автобусы) цена составит 2130 рублей.