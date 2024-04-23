Подорожал проезд по платным участкам М-4 «Дон»: в Краснодарском крае и Ростовской области он стоит от 324 до 2130 рублей
В Краснодарском крае и Ростовской области на платных участках М-4 «Дон» повысили цены. Посчитали тарифы для разных маршрутов и типов машин
Предыстория. 23 апреля ГК «Автодор» повысила цены за проезд по платным участкам дорог из-за инфляции. В среднем стоимость одного километра увеличат на 8%. В пресс-службе напомнили, что на дорогах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» тариф останется на 10-20% дешевле с понедельника по четверг, чем с пятницы по воскресенье.
Между Краснодаром и Ростовом-на-Дону есть три платных участка. Два пункта взимания платы (ПВП) находятся в Краснодарском крае, и один — в Ростовской области:
- ПВП 1223 — между станицами Ирклиевской и Старолеушковской,
- ПВП 1184 — между хутором Веселая Жизнь и станицей Октябрьской,
- ПВП 1093 — между Батайском и поворотом на Суходольск.
Калькулятор на сайте «Автодора» оценивает маршрут из Ростова-на-Дону в Краснодар для легковой машины в будние дни в 700 рублей, 840 рублей — в выходные или праздники. Для самой дорогой категории IV (крупногабаритный грузовой транспорт и автобусы) цена составит 2130 рублей.
Журналисты 93.ru обратили внимание, что цены повысятся и для Дальнего Западного обхода Краснодара — его открыли на трассе М-4 «Дон» в июне 2023 года. Дорога занимает 51,2 км между станицами Пластуновской и Марьянской.
На Дальнем Западном обходе пункт взимания платы в обе стороны находится на 46-м километре. Ориентировочные цены составят:
- 324 рубля — для легковых автомобилей и мотоциклов (категория I),
- 486 рублей — для микроавтобусов и легковушек высотой от 2 до 2,6 метра (категория II),
- 648 рублей — для грузовиков без прицепа и автобусов (категория III),
- 972 рублей — для фур, автобусов и машин с прицепом (Категория IV).
Как писали ранее Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги с 27 апреля по 15 сентября введут ограничения для грузовиков.