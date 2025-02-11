Вышел первый трейлер «Смурфиков в кино». Когда премьера?
Постановщиком выступили Крис Миллер, снявший третьего «Шрека» и «Кота в сапогах» (12+)
Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер нового мультфильма о смурфиках. Режиссерское кресло занял Крис Миллер, работавший над третьим фильмом «Шрек» и «Котом в сапогах», и Мэтт Лэндон. Для последнего анимация станет дебютом в большом кино.
Смурфетту в оригинальной версии озвучила Рианна. Также певица выступила продюсером и записала несколько композиций для саундтрека.
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Кроме того, в фильме задействованы Курт Рассел («Нечто»), Ник Офферман («Одни из нас»), Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Сандра О («Убивая Еву») Октавия Спенсер («Форма воды»), Джон Гудман («Кловерфилд, 10»).
В новом приключении героям предстоит отправиться в реальный мир, чтобы спасти Папу Смурфа из плена злых волшебников Разамеля и Гаргамеля. Выход картины в мировой прокат запланирован на 18 июля.
Как писали Юга.ру, cтудия Universal представила первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Возрождение».