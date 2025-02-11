Вышел первый трейлер «Смурфиков в кино». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Смурфики в кино» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Смурфики в кино» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Постановщиком выступили Крис Миллер, снявший третьего «Шрека» и «Кота в сапогах» (12+)

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер нового мультфильма о смурфиках. Режиссерское кресло занял Крис Миллер, работавший над третьим фильмом «Шрек» и «Котом в сапогах», и Мэтт Лэндон. Для последнего анимация станет дебютом в большом кино.

Смурфетту в оригинальной версии озвучила Рианна. Также певица выступила продюсером и записала несколько композиций для саундтрека.

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Кроме того, в фильме задействованы Курт Рассел («Нечто»), Ник Офферман («Одни из нас»), Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Сандра О («Убивая Еву») Октавия Спенсер («Форма воды»), Джон Гудман («Кловерфилд, 10»).

В новом приключении героям предстоит отправиться в реальный мир, чтобы спасти Папу Смурфа из плена злых волшебников Разамеля и Гаргамеля. Выход картины в мировой прокат запланирован на 18 июля.

Как писали Юга.ру, cтудия Universal представила первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Возрождение».

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