Вышел первый трейлер «Смурфиков в кино». Когда премьера?

Постановщиком выступили Крис Миллер, снявший третьего «Шрека» и «Кота в сапогах» (12+)

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер нового мультфильма о смурфиках. Режиссерское кресло занял Крис Миллер, работавший над третьим фильмом «Шрек» и «Котом в сапогах», и Мэтт Лэндон. Для последнего анимация станет дебютом в большом кино.

Смурфетту в оригинальной версии озвучила Рианна. Также певица выступила продюсером и записала несколько композиций для саундтрека.