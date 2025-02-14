В Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять
Возле краснодарского лесопарка в ГМР зимует розовый пеликан
12 февраля в соцсетях появились кадры розового пеликана, который зимует на реке Кубань на территории краснодарского лесопарка в микрорайоне Гидростроителей. Пользователи также заметили там квакв, цаплей, бакланов и других птиц.
Краснодарский фотограф отметил на карте локацию, где обитает пеликан:
Эколог Евгений Витишко рассказал в своем телеграм-канале, что в птиц уже пытались стрелять:
«Пока волонтеры спасают птиц на Тамани и в Анапе, другие пытаются просто стрелять птиц на берегу реки Кубань со стороны Адыгеи напротив «Гидростроя» Краснодара».
Это подтвердили и местные жители. 11 февраля орнитолог-любитель и фотограф Светлана Медведева заметила, как неизвестные стреляли по птицам.
«На реку прилетело огромное количество больших бакланов, которые суматошно ловили рыбу. Однако на противоположном берегу появились, вероятно, любители рыбы и начали стрелять по птицам. Эта печальная картина повторилась дважды. В первый раз пеликан поднялся в небо, но потом вернулся на свое любимое место. Во второй раз он не обратил на это внимания», — написала она в соцсетях.
Розовый пеликан занесен в Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Напомним, что в ноябре 2024 года жители Краснодара заметили пеликана на Карасунском озере. Тогда орнитолог-любитель Светлана Медведева рассказала Юга.ру, что ранее уже встречала розовую птицу на реке в микрорайоне Гидростроителей.
По ее словам, пеликаны иногда остаются на зимовку в Краснодарском крае из-за тепла и еды.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года в Краснодаре на реке Кубань заметили купающихся оленей.