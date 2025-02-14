В Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять

Краснодарский край

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  • © Фото Светланы Медведевой, предоставлено Юга.ру
    © Фото Светланы Медведевой, предоставлено Юга.ру

Возле краснодарского лесопарка в ГМР зимует розовый пеликан

12 февраля в соцсетях появились кадры розового пеликана, который зимует на реке Кубань на территории краснодарского лесопарка в микрорайоне Гидростроителей. Пользователи также заметили там квакв, цаплей, бакланов и других птиц.

Краснодарский фотограф отметил на карте локацию, где обитает пеликан:

Эколог Евгений Витишко рассказал в своем телеграм-канале, что в птиц уже пытались стрелять:

«Пока волонтеры спасают птиц на Тамани и в Анапе, другие пытаются просто стрелять птиц на берегу реки Кубань со стороны Адыгеи напротив «Гидростроя» Краснодара».

Это подтвердили и местные жители. 11 февраля орнитолог-любитель и фотограф Светлана Медведева заметила, как неизвестные стреляли по птицам.

«На реку прилетело огромное количество больших бакланов, которые суматошно ловили рыбу. Однако на противоположном берегу появились, вероятно, любители рыбы и начали стрелять по птицам. Эта печальная картина повторилась дважды. В первый раз пеликан поднялся в небо, но потом вернулся на свое любимое место. Во второй раз он не обратил на это внимания», — написала она в соцсетях.

Розовый пеликан занесен в Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Напомним, что в ноябре 2024 года жители Краснодара заметили пеликана на Карасунском озере. Тогда орнитолог-любитель Светлана Медведева рассказала Юга.ру, что ранее уже встречала розовую птицу на реке в микрорайоне Гидростроителей. 

По ее словам, пеликаны иногда остаются на зимовку в Краснодарском крае из-за тепла и еды.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года в Краснодаре на реке Кубань заметили купающихся оленей.

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