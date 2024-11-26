Жители Краснодара заметили пеликана на Карасунском озере. Как он здесь оказался?

Экзотическую птицу сняли на видео в микрорайоне Черемушки

Рано утром 26 ноября жители микрорайона Черемушки в Краснодаре заметили пеликана на одном из озер. Видео с экзотической птицей опубликовали в местных пабликах. «Природа так очистилась, что пеликаны вернулись в Краснодар!» — шутят люди в комментариях.

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Орнитолог-любитель и фотограф Светлана Медведева рассказала Юга.ру, что ранее уже встречала пеликана в Краснодаре, однако не на озерах, а на реке в микрорайоне Гидростроителей. Причем это был розовый пеликан. «В этом году пеликан был также замечен в районе лесопарка Красный Кут. В поисках пропитания он мог залететь на любой водоем. В начале мая я снимала розового пеликана у Понтонного моста», — отметила Светлана.

По ее словам, птицы иногда остаются на зимовку в Краснодарском крае, их устраивает, что здесь тепло и есть еда. Она встречала розовых пеликанов в районе станицы Благовещенской, а кудрявых — на лимане Темрюкского района.

© Фото Светланы Медведевой, Юга.ру

© Фото Светланы Медведевой, Юга.ру