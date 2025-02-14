В Краснодаре появился проект «Киноплесень». На первой встрече участники посмотрят фильм «Беовульф» 1999 года

«Зубодробительный постапокалипсис с Кристофером Ламбертом в главной роли. Фильм — апофеоз киношной угарности. Буйная фантазия реквизитора бьет все рамки здравого смысла, диалоги переходят всяческие границы разумности», — рассказали о ленте организаторы.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал запуск проекта «Киноплесень». Первая встреча состоится 17 февраля, собравшиеся будут смотреть фильм «Беовульф» 1999 года.

«Беовульф» — экранизация одноименного англосаксонского эпоса VIII века. В российском прокате название фильма получило перевод «Биоволк». Действие происходит в будущем, когда после ядерного катаклизма население Земли вернулось в средневековье.

После просмотра состоится обсуждение фильма с Олегом Бокоевым и Еленой Ивановой.

Начало в 18:30 по улице Красной, 43 (арт-резиденция «Дом книги»). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.