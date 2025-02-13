Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить триллер «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус»
В Краснодаре 16 февраля покажут ленту об одной из самых влиятельных женщин-фотографов XX века (18+)
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 16 февраля показ биографического триллера «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус». После просмотра состоится обсуждение ленты с контент-мейкером Варварой Колесниковой.
Это не байопик в прямом смысле слова. По словам создателей картины, фильм представляет собой фантазию, основанную на предположении о том, как Арбус начала свою карьеру.
Отменный аппетит:
Действие фильма происходит в Нью-Иорке, где из окна своей квартиры Диана Арбус видит таинственного нового соседа. Заинтригованная женщина хочет его сфотографировать.
После просмотра фильма зрители также смогут обсудить фотоработы Дианы Арбус, многие из которых считаются самыми дорогими снимками современности.
Начало в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость участия 500 рублей.
Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 13 февраля показ фильма «Королевство полной луны» Уэса Андерсона.