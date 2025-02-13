Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить триллер «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус»

В Краснодаре 16 февраля покажут ленту об одной из самых влиятельных женщин-фотографов XX века (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 16 февраля показ биографического триллера «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус». После просмотра состоится обсуждение ленты с контент-мейкером Варварой Колесниковой.

Это не байопик в прямом смысле слова. По словам создателей картины, фильм представляет собой фантазию, основанную на предположении о том, как Арбус начала свою карьеру.