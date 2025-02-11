Отменный аппетит. В Краснодаре в кино покажут экшн-хоррор «Абсолютный хищник»
В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про аллигаторов (18+)
13 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Абсолютный хищник». Это лента в жанре экшн-хоррора.
Действие происходит в живописных лесах Луизианы. Именно здесь терпит крушение небольшой пассажирский самолет с группой молодых людей, которые захотели экзотики. Болота простираются на десятки километров, мобильной связи нет, помощи ждать неоткуда. Единственный путь к спасению пролегает через местность, где обитают аллигаторы. Путешественники оказываются в смертельной ловушке.
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Фильм снят при поддержке продюсеров, работавших над картинами «Синяя бездна» и «Вышка».
Посмотреть фильм «Абсолютный хищник» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два фильма с Юрой Борисовым.