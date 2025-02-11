Отменный аппетит. В Краснодаре в кино покажут экшн-хоррор «Абсолютный хищник»

Кадр из трейлера к фильму «Абсолютный хищник» © Скриншот видео с Rutube-канала « Кино Трейлеры»

Кадр из трейлера к фильму «Абсолютный хищник» © Скриншот видео с Rutube-канала « Кино Трейлеры»

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про аллигаторов (18+)

13 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Абсолютный хищник». Это лента в жанре экшн-хоррора. Действие происходит в живописных лесах Луизианы. Именно здесь терпит крушение небольшой пассажирский самолет с группой молодых людей, которые захотели экзотики. Болота простираются на десятки километров, мобильной связи нет, помощи ждать неоткуда. Единственный путь к спасению пролегает через местность, где обитают аллигаторы. Путешественники оказываются в смертельной ловушке.

Фильм снят при поддержке продюсеров, работавших над картинами «Синяя бездна» и «Вышка». Посмотреть фильм «Абсолютный хищник» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».