Отменный аппетит. В Краснодаре в кино покажут экшн-хоррор «Абсолютный хищник»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Абсолютный хищник» © Скриншот видео с Rutube-канала « Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Абсолютный хищник» © Скриншот видео с Rutube-канала « Кино Трейлеры»

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про аллигаторов (18+)

13 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Абсолютный хищник». Это лента в жанре экшн-хоррора.

Действие происходит в живописных лесах Луизианы. Именно здесь терпит крушение небольшой пассажирский самолет с группой молодых людей, которые захотели экзотики. Болота простираются на десятки километров, мобильной связи нет, помощи ждать неоткуда. Единственный путь к спасению пролегает через местность, где обитают аллигаторы. Путешественники оказываются в смертельной ловушке.

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Фильм снят при поддержке продюсеров, работавших над картинами «Синяя бездна» и «Вышка».

Посмотреть фильм «Абсолютный хищник» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два фильма с Юрой Борисовым.

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