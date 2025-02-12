В Краснодаре пройдет персональная выставка Николая Туркова
В рамках вернисажа состоится аукцион работ художника (12+)
Краснодарский союз художников анонсировал на 13 февраля открытие персональной выставки Николая Туркова-Собакина «93».
Николай Турков работал на фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» со дня его основания, а позже — на творческо-производственном комбинате художественного фонда РСФСР. Он — живописец, график, художник декоративно-прикладного и монументального искусства, участник многочисленных выставок.
Чайка, которая еще в полете:
В краснодарском кафе K-pop по улице Красной, 25 находится панно «Изобилие», которое примерно 50 лет назад создал Николай Турков-Собакин. Среди других элементов декора мастера — мозаика на фасаде клиники Кубанского государственного медуниверситета (бывший детсад завода РИП), витражи в Краевой клинической больнице №1 и в башне бывшего ресторана «Краснодар», а еще — деревянные резные панно в кафе «У Максима».
Вернисаж выставки «93» состоится 13 февраля в 18:30. Предусмотрены аукцион работ художника, фуршет и чаепитие.
Выставка будет работать до 26 февраля по улице Фрунзе, 104. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 февраля открытие экспозиции «От Золотого кольца до Венеции». Будут представлены живописные работы Александра Куземки.