В Краснодаре пройдет персональная выставка Николая Туркова

Николай Турков работал на фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» со дня его основания, а позже — на творческо-производственном комбинате художественного фонда РСФСР. Он — живописец, график, художник декоративно-прикладного и монументального искусства, участник многочисленных выставок.

Чайка, которая еще в полете:

В краснодарском кафе K-pop по улице Красной, 25 находится панно «Изобилие», которое примерно 50 лет назад создал Николай Турков-Собакин. Среди других элементов декора мастера — мозаика на фасаде клиники Кубанского государственного медуниверситета (бывший детсад завода РИП), витражи в Краевой клинической больнице №1 и в башне бывшего ресторана «Краснодар», а еще — деревянные резные панно в кафе «У Максима».

Вернисаж выставки «93» состоится 13 февраля в 18:30. Предусмотрены аукцион работ художника, фуршет и чаепитие.

Выставка будет работать до 26 февраля по улице Фрунзе, 104. Вход свободный.