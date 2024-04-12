Краснодарка вернулась со Шри-Ланки. Как она прожила там три месяца и сколько это стоило

В декабре 2023 года краснодарка Иолина Грибкова решила отправиться на всю зиму на Шри-Ланку. Вернувшись, она подробно рассказала Юга.ру, как ей удалось совмещать работу и отдых, что интересного смогла посмотреть и во сколько ей обошлись три месяца в Азии. Путь на остров мечты Я впервые посетила остров, который ранее назывался Цейлон, в январе 2022 года, — и оставила там свое сердце. Такой потрясающей природы и таких видов я никогда не встречала. Вернувшись, я восторженно рассказывала о Шри-Ланке подруге, после чего она твердо решила, что отправится туда зимой на несколько месяцев, и предложила перезимовать там вместе. Потом к нам присоединилась еще одна девушка. В июне 2023 года, почти за полгода до поездки, мы взяли билеты, и они уже стоили довольно дорого. Билет в одну сторону (Минеральные Воды — Дубай — Коломбо) обошелся в 42 тыс. рублей. Плюс электричка из Краснодара в Минводы 1 тыс. рублей и около 5 тыс. рублей я потратила в Дубае. Обратный билет не стала брать, потому что не знала точно, когда буду возвращаться. Власти Шри-Ланки сделали визы на первые 30 дней пребывания бесплатными, нужно просто заполнить заявление на сайте миграции. Так что мы с подругами на первых порах сэкономили около 6 тыс. рублей каждая.

Ограничение по багажу было 30 кг, у меня вышло около 22, включая три пачки гречки, банку сгущенки и икры минтая, две пачки семечек и несколько бутылок шампанского. Из вещей взяла с собой трое шортов и четыре юбки, несколько топов и маек, два платья, 14 купальников (что? да!), пляжное полотенце и две пары босоножек. Попрощалась с мужем и котами и отправилась в путь. Сначала электричкой до Минеральных Вод, потом несколько часов ожидания в аэропорту и три с половиной часа в самолете до Дубая. В Эмиратах нас ждала дневная пересадка аж 10 часов. Благо, там уже несколько лет живет мой друг, и з это время удалось немного посмотреть город, покататься на яхте по Персидскому заливу и попробовать знаменитый карак чай. Потом еще четыре с половиной часа — и вот 2 декабря мы в Коломбо. Это крупный город с аэропортом, а название столицы буквально невозможно выговорить — Шри-Джаяварденепура-Котте. В целом дорога заняла примерно 36 часов. Ехали мы не без подготовки. Заранее вступили в тематические группы и там искали всё необходимое. Подруга забронировала жилье, я заказала такси из аэропорта. Оно обошлось примерно 3 тыс. рублей за всю машину. На декабрь мы забронировали комнаты в гестхаусе Хиккадувы [популярный курорт примерно в 12 км. от Коломбо — Юга.ру] примерно за 18 тыс. рублей в месяц. Забегая вперед, скажу, что там я прожила все три месяца. Это была довольно уютная вилла в центре поселка. В каждой комнате были вентилятор, кондиционер и ванная комната. Владелец геста не потребовал с нас предоплаты и каких-либо документов, всё на честном слове. Бюджет и обмен денег Я отправилась на Шри-Ланку с бюджетом 300 тыс. рублей. Также рассчитывала на три зарплаты, которые получу, пока буду там находиться. Продление визы, два раза по 30 дней, обошлось примерно в 12 тыс. рублей.

Когда я прилетела сюда два года назад первый раз, брала с собой наличные. На долгий срок нет смысла везти с собой крупные суммы. Если есть карта зарубежного банка — прекрасно. У меня ее нет, поэтому я выбрала другой способ: иметь деньги на счету популярного российского банка и пользоваться услугой обмена. Этим промышляют в основном россияне и такая деятельность незаконна. Сначала пишешь человеку, узнаешь курс (на протяжении всего времени он был +-3,3), говоришь сумму обмена, утверждаешь время и место встречи (если всё устроило). Потом по указанному адресу приезжает ланкиец и привозит рупии. Берешь в руки деньги и пересчитываешь; если всё верно, то перечисляешь рубли на указанный счет. Сделка состоялась. В целом проблем не было, практиковала это на протяжении трех месяцев. Нашла такого человека опять же через чаты. Распорядок дня За что я люблю Шри-Ланку, так это за природу. Чтобы оказаться в джунглях, не нужно никуда ехать. Открываешь утром глаза — по стене ползет геккон, таракан или огромный паук, распахиваешь окна — видишь сидящую на дереве обезьяну, выходишь во двор — на лужайке греется варан. А сколько вокруг зелени — видите на фото. За три месяца я ни разу не встала по будильнику. Отчасти виной тому были пальмовые белки, которых местные называют лена (с сингальского переводится «бурундук»). Зимой (точнее, местным летом) у них брачный период, поэтому в попытках привлечь противоположный пол самцы с раннего утра издавали очень громкие звуки. Через несколько недель пребывания на острове я даже купила беруши, но они не особо помогали.

Поскольку я приехала в Азию не отдыхать, а полноценно жить и работать, то расписание у меня было довольно жесткое. Спасала разница во времени в два с половиной часа. Зачастую я вставала примерно в 7 часов по местному времени [в Краснодаре 4:30, — прим. Юга.ру], шла к океану прогуляться. Там с самого утра кипит жизнь: кто-то плавает, кто-то загорает, местная молодежь играет в лапту или что-то похожее. Повсюду ходят какие-то люди, предлагающие различные товары или услуги или просто просящие деньги. Потом я возвращалась в гест работать. То есть мой рабочий день по времени Краснодара начинался около 5-6 утра. Трудилась примерно до 15-16 по местному и до 13-14 по краснодарскому времени, после чего шла ужинать. К океану, конечно же. Спать ложилась когда как. Посмотреть закат — святое. И неважно, есть у тебя дела или нет, встань и иди к океану. Это практикуют как релоканты и туристы, так и местные жители, которые, казалось бы, уже давно должны были насмотреться на солнце, уходящее за горизонт. У меня в телефоне по итогу сотни фотографий закатов. Россияне на Шри-Ланке Русскоговорящее сообщество на Шри-Ланке большое и развитое. Здесь коллективно занимаются йогой и серфингом, проводят разного рода тематические встречи и игры. Есть даже психологические группы. Однажды совершенно незнакомые люди на пляже пригласили меня на борщ с черным хлебом и салом. Кто я такая, чтобы отказываться. Большинство тех, кого я встречала, живут на Шри-Ланке от полугода и более. 99% — удаленщики, в основном работники сферы IT, многие занимаются криптовалютой и прочим. Много кто переехал на остров после февраля 2022 года.

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Людям нравится царящая здесь расслабленная атмосфера, никто никуда не спешит. Они снимают жилье не рядом с океаном, а в глубине, поближе к местным. Там дешевле — довольно большая вилла на несколько комнат обходится в 27-30 тыс. рублей в месяц. В конце декабря на Шри-Ланку начинают съезжаться туристы, чтобы провести на райском острове новогодние каникулы. Людей на пляже и в заведениях заметно прибавляется. Драться за лежаки и столы в кафе еще не приходится, но тихих и уединенных мест становится меньше. Поскольку Хиккадува — довольно туристическое место, то вечеринки тут каждый день. С одним но. Есть установленное расписание (за два года оно не изменилось), и официальное мероприятие только в одном заведении. Это сделано для того, чтобы люди не разбредались по барам, и владельцы могли заработать. Что сколько стоит? Расскажу немного про цены. С момента моего первого посещения в 2022 году они выросли в 2-3 раза. Плюс изменившийся курс. Если раньше, чтобы мысленно перевести в рубли, нужно было цену в рупиях делить на пять, то теперь на три. Разница существенная. Перед поездкой я была уверена, что ради экономии буду готовить себе сама, благо в гесте есть кухня. И я действительно готовила. Несколько раз салат и один раз гречку с курицей. Потом мне это надоело и, чтобы не готовить, но и не уйти «в минус», я ограничила свои ежедневные траты до 5000 рупий в день, примерно 1700 рублей. Этого принципа я и придерживалась все три месяца. Вот мои примерные траты на питание. Стакан капучино обойдется примерно в 300 рублей, пиво в 270 в кафе у океана и 120 в обычном магазине. Бургер — от 700 рублей, рис карри с курицей от 400 рублей за порцию. Самый простой овощной салат — 300 рублей, кокос — от 50 рублей, роти — от 150 рублей. Цены на фрукты и овощи разнились в зависимости от месяца. Дуриан в декабре стоил 550 рублей за кг, в январе всего 270 рублей.

На Шри-Ланке довольно дорогие овощи. Возможно, потому что ланкийцы не умеют обрабатывать землю, нет удобрений, мало воды или есть еще какие-то причины. Но! Один кг моркови стоит 1000 рублей. Цены на огурцы и помидоры тоже довольно высокие, маленькая белокачанная капуста обойдется примерно в 300 рублей. Зато один кг спелого и вкусного манго стоит всего 130 рублей. Мангустины, ананасы, папайя — ими можно объедаться без опасений разориться. Это же касается рыбы и морепродуктов. Дюжина устриц на рынке обойдется в 300 рублей. Один кг больших креветок — 500 рублей. Большой стейк тунца, который с трудом съедят три человека, — 700 рублей. Невероятно высокие цены на местный алкоголь и сигареты. Импортные товары дороже в три раза. Бутылка вина стоит минимум 1100 рублей, водка от 5000 рублей. Алкоголь продают только в специальных магазинах — wine store. За сигареты придется выложить от 1000 рублей. Что примечательно, в дни полнолуния (Poya Day) на Шри-Ланке запрещено употреблять спиртное в общественных местах, в ресторанах и отелях его не подают, а в магазинах не продают. В связи с этим накануне во всех wine store огромные очереди. Но баров это правило не касается, на вечеринках любой каприз за ваши деньги. К другим насущным тратам: местная симка обходилась примерно 500 рублей в месяц, аренда байка — 10 тыс. рублей. Кстати, о байках. Я не брала их в аренду, поскольку не вожу и у меня нет прав. Однако приезжие и релоканты активно пользуются этой услугой. Международных водительских удостоверений нет практически ни у кого. Раз в несколько недель моих знакомых останавливала полиция, чтобы проверить наличие прав. Потом им грозили тюрьмой и требовали штраф в размере 20 тыс. рупий. В итоге сотрудник правопорядка соглашался на 1-2 тыс. рупий на месте. Поездки на тук-туке обходились довольно дешево. Один километр стоит примерно 150-200 рупий (50-70 рублей), а вообще — как договоришься. Кто такие ланкийцы и как себя вести Местные — просто очень жизнерадостные люди. Здесь принято улыбаться и смеяться в любой ситуации. Если ланкиец на улице встретится взглядами с незнакомцем, он обязательно улыбнется. Все знают английский, хотя скорее им так кажется. Постоянно с тобой здороваются. Пока утром идешь к океану, тебе предстоит раз 50-60 сказать совершенно незнакомым людям Hello и Good morning. На этом разговор в целом заканчивается, но без этого не обойтись.

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сначала это умиляет, позже начинает раздражать. Я прошла все стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. Через месяц я здоровалась уже равнодушно или вовсе молча проходила мимо. А еще на Шри-Ланке, нужно научиться твердо говорить «НЕТ». В крайнем случае, — посылать на сингальском, местном языке, но этому я не научилась. Вообще я ощущала себя на острове максимально безопасно в любое время суток. Даже ночью и в каком бы состоянии не возвращалась в гест-хаус, могла услышать только предложение подвезти на тук-туке. Я каталась на байке вглубь острова, чтобы увидеть настоящую жизнь местных. Когда останавливалась у магазина купить воды, навстречу выходили локалы и фотографировались на нашем фоне. Маленьких детей выводили на дорогу, чтобы они могли мне помахать. Живут ланкийцы бедно, многие — в лачугах без окон и дверей. А кроватью порой может служить обычная картонка. Они практически не используют туалетную бумагу (вместо этого подмываются), едят руками и бросают мусор на пол себе под ноги. От последнего я аж вздрагивала. И привыкнуть за время зимовки не смогла. Еще у них нет мусорок. Вообще. Нигде. Отходы просто периодически убирают или сжигают прямо на месте. На Шри-Ланке преобладает буддизм, в основном все семьи верующие. В каждом доме есть алтарь в углу комнаты, там находятся статуэтка Будды в домике и лампадки с маслом. Одна из фишек острова — так называемые крейзи басы. Для туристов это настоящий аттракцион. На местных дорогах в принципе действует правило: кто больше, тот и прав. Водители этих автобусов считают себя королями, поэтому скорость совсем не сбавляют, сигналят и пешеходам, и другим участникам движения и редко кому уступают дорогу.

В чем еще особенность таких басов. В них орет национальная музыка, автобус едет с открытыми дверьми и окнами, поскольку кондиционеров нет. Также басы довольно грязные. В окна летит пыль, поэтому по приезду рекомендуется принять душ и постирать всю одежду. Конечно, стоит рассказать о том, что ланкийцы качают головой, как игрушка-болванчик (типа «ай-яй-яй», но с большей амплитудой). И это означает всё на свете — да, нет, не знаю, возможно, подумаю и масса других вариантов. В первые несколько недель я смеялась над релокантами, которые делают так же, а месяц спустя уже они смеялись надо мной, когда я тоже начала качать головой. На Шри-Ланке очень популярны лотереи. Продавцы билетиков ездят на велосипедах или продают их в стоящих повсюду небольших лавочках. Соответственно, много историй, как кто-то выиграл большую сумму. И потом как кого-то из-за больших денег убили. В отличие от россиян, которые боготворят кошечек и собачек, местные совсем не любят животных, более того, не замечают их. Собаки и кошки здесь не члены семьи, а пожиратели отходов. Таких несчастных собак, как здесь, я видела только в Египте. Ободранные, полулысые, пугливые, грустные скелетики стоят на дороге и ждут, когда им свалится с неба кусочек. Я три месяца кормила субпродуктами из мясного магазина соседского пса. Хозяева, дававшие ему исключительно вареный рис, все это время смотрели на меня, как на сумасшедшую. Что поесть? Когда народы Земли в свое время изобретали вкусные и оригинальные национальные блюда, Шри-Ланка, видимо, вышла покурить. На всю страну их только пять: рис с карри, жареный рис, жареная лапша, котту (рубленая лепешка с овощами) и роти (лепешка с начинкой).

Чуть не забыла про нудлсы. И нет, это не то же самое, что макароны. Намного хуже. Как вермишель быстрого приготовления, которую подают с овощами, обрезками курицы или рыбы и каким-нибудь соусом. Остальное — в основном разные виды хлебных изделий (хоперсы) или сильно и долго жареные в масле шарики из вареной смеси чечевицы с овощами. Я не практикую полезное питание, но даже для меня ясно, что готовая еда здесь с точки зрения «пп» ужасная. Вегетарианского меню практически нет, но найдутся и бургеры, и паста, и пельмени, и всевозможные салаты. Из плюсов — довольно дешевые морепродукты и фрукты. Идеальный вариант — покупать продукты и готовить дома. Остальная кухня — как повезет. Ланкийцы пытаются вводить в меню европейские блюда, но, как по мне, лучше бы они этого не делали. Как-то я решила, что хочу отведать пасты «Карбонара». Представьте толстые макароны с жареными свиными шкварками и красным луком, странным соусом и полным отсутствием сыра. Развлечения Свободное от работы время я проводила в основном на пляжах. В январе открыла для себя серфинг и взяла три урока (1500 рублей за каждый). Встала на доску со второй попытки и получила огромное удовольствие. Кто не пробовал, обязательно сделайте это хотя бы раз. Несколько раз ездила в соседние населенные пункты — Галле, Унаватуна, Ахалгама, Медигама, Велигама, Мирисса, а также вглубь острова. Много гуляла и просто наслаждалась красотами Шри-Ланки. Поскольку в прошлый приезд я брала несколько экскурсий и многое успела посмотреть, то в этот раз хотелось просто размеренной жизни и спокойствия, а не вставать в 5 утра, чтобы отправиться на сафари.

Один раз ездила на черепашью ферму (700 рублей) и в музей цунами (140 рублей). На новогодние каникулы решила сделать себе подарок и отправиться в столицу Малайзии Куала-Лумпур на 5 ночей. Так называемый Сингапур на минималках. Билет туда-обратно обошелся в 28 тыс. рублей, отель около 40 тыс. рублей, еще столько же — траты на месте. Время удивительных историй На десерт приберегла несколько ситуаций, которые еще раз наглядно покажут, что из себя представляют ланкийцы. Как-то я решила записаться на так называемое речное сафари. Лодка привезла нас в храм, где монах вязал на запястье белую веревку и в этот момент читал мантру на счастье и удачу. После нехитрой процедуры он достал большую толстую книгу, в которую нужно было записать свои данные и указать сумму пожертвования, которое готов сделать. Я покопалась в сумке и достала кучу мелочи, её как раз было некуда девать. Начинаю пересчитывать, а монах указывает в книге на предыдущие записи со словами: «Смотри, вот люди до тебя давали 5 тыс. рупий, и ты столько же должна». На мой отказ он попросил экскурсовода выгнать меня из храма. Потом эту же мелочь я пыталась отдать просящей милостыню старушке, но она отказалась и попросила крупную купюру. Тут должна звучать музыка из «Ералаша».

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На Шри-Ланке цены на товары пишут прямо на упаковке. Однажды я зашла в магазин за энергетиком (300 рупий, около 100 рублей), взяла банку из холодильника и отправилась на кассу, приготовив деньги под расчет. Продавец попросил 320 рупий. Я показываю цену на банке. В ответ мне сообщают, что за холодные напитки придется доплатить. То же самое было с упаковкой льда. Мне сказали, что здесь дорогое электричество, и я должна дополнительно оплачивать хранение льда в холодильнике. Причем чек никто давать вам не будет. Таиланд и путь домой Из Шри-Ланки я сразу собиралась лететь в Россию. Но потом подумала, что раз нахожусь в Азии, то можно по дороге домой заскочить еще куда-нибудь. Выбор пал на Таиланд, где я планировала провести около трех недель. План был такой: прилететь в Бангкок, провести там два дня, отправиться на две недели на Пхукет, затем вернуться на сутки в Бангкок и уже оттуда на родину. Билеты Коломбо-Бангкок-Пхукет-Бангкок-Москва обошлись мне около 103 тыс. рублей. Жилье в Бангкоке 5,5 и 2 тыс. рублей, в Пхукете 14 ночей — 32 тыс. рублей. Текущие расходы в Таиланде составили примерно еще 50 тыс. рублей. По сравнению со Шри-Ланкой цены выше примерно на 30-50%. Отдых оставил только положительные впечатления. В Бангкоке было довольно интересно и зелено, он напомнил мне Куала-Лумпур. На Пхукете особенно запомнились потрясающие пляжи и удивительных цветов вода в Андаманском море. Фото прилагаются.

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Таиланде © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру