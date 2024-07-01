Аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года

Ставропольский край

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  • © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com
    © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com

Крупная авиакомпания откроет прямое авиасообщение между Минеральными Водами и Шри-Ланкой 2 ноября

27 июня международный аэропорт Минеральных Вод анонсировал прямые рейсы на Шри-Ланку. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings. 

Первый самолет отправится из Минеральных Вод в город Хамбантота только 2 ноября. Перелеты будут проходить каждый вторник и субботу. Билеты необходимо приобретать у туроператоров. 

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Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров говорил о расширении географии полетов. 23 мая во время ежегодного послания он сообщил, что после открытия нового терминала можно будет улететь на Дальний Восток, в Казахстан и Шри-Ланку.

Как писали Юга.ру, строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии обойдется в 12,6 млрд рублей.

Авиация Аэропорты Ставрополь Строительство

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Аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года

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