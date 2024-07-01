Аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года

Первый самолет отправится из Минеральных Вод в город Хамбантота только 2 ноября. Перелеты будут проходить каждый вторник и субботу. Билеты необходимо приобретать у туроператоров.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров говорил о расширении географии полетов. 23 мая во время ежегодного послания он сообщил, что после открытия нового терминала можно будет улететь на Дальний Восток, в Казахстан и Шри-Ланку.