Аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года
Крупная авиакомпания откроет прямое авиасообщение между Минеральными Водами и Шри-Ланкой 2 ноября
27 июня международный аэропорт Минеральных Вод анонсировал прямые рейсы на Шри-Ланку. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings.
Первый самолет отправится из Минеральных Вод в город Хамбантота только 2 ноября. Перелеты будут проходить каждый вторник и субботу. Билеты необходимо приобретать у туроператоров.
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки:
Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров говорил о расширении географии полетов. 23 мая во время ежегодного послания он сообщил, что после открытия нового терминала можно будет улететь на Дальний Восток, в Казахстан и Шри-Ланку.
Как писали Юга.ру, строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии обойдется в 12,6 млрд рублей.