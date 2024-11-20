В Абхазии собираются открыть единственный аэропорт. Что известно о проекте?

Сухумский аэропорт планируют реконструировать к концу 2024 года, но работать он начнет только в 2025

Он также сообщил, что само здание аэропорта достроят в декабре, а работать он начнет ближе к началу курортного сезона в 2025 году.

Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работает больше 30 лет — со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.

Соглашение о восстановлении аэропорта заключили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2023 году. Конкурс на реконструкцию выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие», принадлежащая Рашиду Нургалиеву, которого СМИ называют сыном экс-главы МВД. Ранее «Ведомости» писали, что интерес якобы проявляли холдинг «Аэропорты регионов» и компании Олега Дерипаски.



Квициния отметил, что проект имеет уникальную архитектуру. Здание вписали в окружающую природу, на территории также расположен пляж, которым смогут воспользоваться туристы.

7 июня президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Первый пробный рейс тогда обещали запустить в 2024 году, однако его отменили.