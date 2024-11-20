В Абхазии собираются открыть единственный аэропорт. Что известно о проекте?
Сухумский аэропорт планируют реконструировать к концу 2024 года, но работать он начнет только в 2025
19 ноября посол Абхазии в России Алхас Квициния представил макет аэропорта Сухума на Транспортной неделе в Москве, пишет «Спутник Абхазия».
Он также сообщил, что само здание аэропорта достроят в декабре, а работать он начнет ближе к началу курортного сезона в 2025 году.
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Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работает больше 30 лет — со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.
Соглашение о восстановлении аэропорта заключили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2023 году. Конкурс на реконструкцию выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие», принадлежащая Рашиду Нургалиеву, которого СМИ называют сыном экс-главы МВД. Ранее «Ведомости» писали, что интерес якобы проявляли холдинг «Аэропорты регионов» и компании Олега Дерипаски.
Квициния отметил, что проект имеет уникальную архитектуру. Здание вписали в окружающую природу, на территории также расположен пляж, которым смогут воспользоваться туристы.
7 июня президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Первый пробный рейс тогда обещали запустить в 2024 году, однако его отменили.