В Абхазии собираются открыть единственный аэропорт. Что известно о проекте?

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сухумский аэропорт планируют реконструировать к концу 2024 года, но работать он начнет только в 2025

19 ноября посол Абхазии в России Алхас Квициния представил макет аэропорта Сухума на Транспортной неделе в Москве, пишет «Спутник Абхазия». 

Он также сообщил, что само здание аэропорта достроят в декабре, а работать он начнет ближе к началу курортного сезона в 2025 году.

Штурм парламента и отставка президента:

Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работает больше 30 лет — со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума. 

Соглашение о восстановлении аэропорта заключили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2023 году. Конкурс на реконструкцию выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие», принадлежащая Рашиду Нургалиеву, которого СМИ называют сыном экс-главы МВД. Ранее «Ведомости» писали, что интерес якобы проявляли холдинг «Аэропорты регионов» и компании Олега Дерипаски.

Квициния отметил, что проект имеет уникальную архитектуру. Здание вписали в окружающую природу, на территории также расположен пляж, которым смогут воспользоваться туристы.

7 июня президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Первый пробный рейс тогда обещали запустить в 2024 году, однако его отменили.

Как писали Юга.ру, в Абхазии 11 ноября начались протесты, которые привели к захвату парламента в Сухуме и отставке президента республики Аслана Бжании. Общественные недовольства были вызваны проектом инвестиционного соглашения с российской компанией.

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