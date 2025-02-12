В Краснодаре трамваи по улице Московской стали запускать в часы пик

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Трамваи по Московской курсируют по несколько часов утром и вечером

Предыстория: 10 февраля на улице Московской образовался очередной провал. Трамваи не ходили по маршруту почти 12 часов, однако утром 11 февраля движение восстановили на несколько часов. 

11 февраля Московскую снова закрыли для трамваев. Сколько будут ремонтировать яму, неизвестно.

Вечером 11 февраля телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что трамваи будут курсировать по улице Московской с 17:00 до 20:00. Маршруты № 5, 8, 15, 21, 22 проследуют до улицы Петра Метальникова. Автобус № 0 продолжит работу. 

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После 20:00 трамваи вновь будут следовать до улицы Декабристов, а маршрут № 8 — до остановки «улица 40-летия Победы». После этого специалисты планировали продолжать ремонтные работы. Однако в 20:46 транспорт не прекратил курсировать.

Также 12 февраля в дептрансе рассказали, что трамваи по Московской будут ходить и в утренний час-пик. До какого времени — не уточняется.

Как писали Юга.ру, 14 февраля в Краснодаре на улице Гоголя ограничат движение транспорта.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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