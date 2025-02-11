В Краснодаре улицу Московскую снова закрыли для трамваев. Сколько продлится ремонт очередного провала, неизвестно

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На улице Московской снова не ездят трамваи. По маршруту пустили временный платный автобус

11 февраля МУП «КТТУ» сообщило, что трамваи временно не будут курсировать по улице Московской. 

Маршруты № 5, 15, 21 и 22 направляют до конечной остановки на улице Декабристов, а трамвай №8 — до остановки «Улица 40-летия Победы» на улице Колхозной. Также начал работать временный автобусный маршрут №0, который будет ездить по улице Московской — от Метальникова до Островского.

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Движение общественного транспорта изменили из-за ремонтных работ на месте провала грунта под трамвайными путями. Напомним, что 10 февраля на улице Московской образовалась яма в 4 метра. Трамваи по маршруту не курсировали почти 12 часов, однако утром 11 февраля движение восстановили на несколько часов. 

Сколько еще времени потребуется на ремонт, в «КТТУ» не сообщили.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы.

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