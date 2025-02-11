В Краснодаре улицу Московскую снова закрыли для трамваев. Сколько продлится ремонт очередного провала, неизвестно

На улице Московской снова не ездят трамваи. По маршруту пустили временный платный автобус

Маршруты № 5, 15, 21 и 22 направляют до конечной остановки на улице Декабристов, а трамвай №8 — до остановки «Улица 40-летия Победы» на улице Колхозной. Также начал работать временный автобусный маршрут №0, который будет ездить по улице Московской — от Метальникова до Островского.

11 февраля МУП «КТТУ» сообщило , что трамваи временно не будут курсировать по улице Московской.

Движение общественного транспорта изменили из-за ремонтных работ на месте провала грунта под трамвайными путями. Напомним, что 10 февраля на улице Московской образовалась яма в 4 метра. Трамваи по маршруту не курсировали почти 12 часов, однако утром 11 февраля движение восстановили на несколько часов.

Сколько еще времени потребуется на ремонт, в «КТТУ» не сообщили.