В Сочи состоится сразу два концерта диджея Ishome

В Сочи на двух площадках выступит одна из главных молодых героинь современной электронной сцены России (18+)

Мирабелла Карьянова, также известная как Ishome и Shadowax, — российская электронная музыкантка, диджей и продюсерка. Ishome — это случайный набор букв, который она подобрала, когда регистрировалась в «Живом журнале».

В Сочи состоятся * концерты диджея Ishome. 14 февраля девушка выступит в клубе «Потемки», 15 февраля — на «Курорте Красная Поляна».

Девушка родилась в Находке, но потом с семьей переехала в Краснодар, где и начала заниматься музыкой. В 2012 году она стала финалисткой проекта интернет-издания Look at Me «10 молодых музыкантов», а после выступила на фестивале Exit.

В 2019-м получила премию независимой музыки Jager Music Awards. В 2021 году стала участницей московского отделения Boiler Room.