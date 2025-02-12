В Сочи состоится сразу два концерта диджея Ishome

Краснодарский край

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  • Мирабелла Карьянова aka Ishome и Shadowax на May Weekends 2015 в Анапе © Фото Александра Гончаренко
    Мирабелла Карьянова aka Ishome и Shadowax на May Weekends 2015 в Анапе © Фото Александра Гончаренко

В Сочи на двух площадках выступит одна из главных молодых героинь современной электронной сцены России (18+)

В Сочи состоятся* концерты диджея Ishome. 14 февраля девушка выступит в клубе «Потемки», 15 февраля — на «Курорте Красная Поляна».

Мирабелла Карьянова, также известная как Ishome и Shadowax, — российская электронная музыкантка, диджей и продюсерка. Ishome — это случайный набор букв, который она подобрала, когда регистрировалась в «Живом журнале».

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Девушка родилась в Находке, но потом с семьей переехала в Краснодар, где и начала заниматься музыкой. В 2012 году она стала финалисткой проекта интернет-издания Look at Me «10 молодых музыкантов», а после выступила на фестивале Exit.

В 2019-м получила премию независимой музыки Jager Music Awards. В 2021 году стала участницей московского отделения Boiler Room.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Rammstein.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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В Сочи состоится сразу два концерта диджея Ishome
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