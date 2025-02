В Сочи состоится сразу два концерта диджея Ishome

Девушка родилась в Находке, но потом с семьей переехала в Краснодар, где и начала заниматься музыкой. В 2012 году она стала финалисткой проекта интернет-издания Look at Me «10 молодых музыкантов», а после выступила на фестивале Exit.

В 2019-м получила премию независимой музыки Jager Music Awards. В 2021 году стала участницей московского отделения Boiler Room.