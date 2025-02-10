Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Королевство полной луны»

«Королевство полной луны» — трагикомедия американского независимого режиссера Уэса Андерсона («Семейка Тененбаум», «Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак», «Отель «Гранд Будапешт»). Главные роли исполнили начинающие актеры Кара Хэйуорд и Джаред Гилман. Второстепенные — Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и Харви Кейтель.

Критик Кира Кац анонсировала на 13 февраля показ фильма «Королевство полной луны». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие происходит в 1960-е годы на острове в Новой Англии. Пара влюбленных подростков — Сэм Шикаски и Сьюзи Бишоп — убегают из-под присмотра взрослых. За расследование пропажи подростков берется вожатый отряда местных бойскаутов. Он организует поисковый отряд.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.