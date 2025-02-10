Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Королевство полной луны»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Королевство полной луны» © Скриншот видео с Rutube-канала «Секреты Творческой Энергии»
    Кадр из трейлера к фильму «Королевство полной луны» © Скриншот видео с Rutube-канала «Секреты Творческой Энергии»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 13 февраля пройдет спецпоказ фильма Уэса Андерсона (12+)

Критик Кира Кац анонсировала на 13 февраля показ фильма «Королевство полной луны». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

«Королевство полной луны» — трагикомедия американского независимого режиссера Уэса Андерсона («Семейка Тененбаум», «Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак», «Отель «Гранд Будапешт»). Главные роли исполнили начинающие актеры Кара Хэйуорд и Джаред Гилман. Второстепенные — Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и Харви Кейтель.

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Действие происходит в 1960-е годы на острове в Новой Англии. Пара влюбленных подростков — Сэм Шикаски и Сьюзи Бишоп — убегают из-под присмотра взрослых. За расследование пропажи подростков берется вожатый отряда местных бойскаутов. Он организует поисковый отряд.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два фильма с Юрой Борисовым.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Королевство полной луны»
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