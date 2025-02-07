В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Rammstein

Музыканты исполнят композиции Du Hast, Sonne, Engel, Mein Herz Brennt и другие (16+)

В краснодарском ДК Железнодорожников 19 февраля состоится шоу «Rammstein Tribute с симфоническим оркестром». Зрители услышат хиты знаменитой немецкой группы в особом звучании. На сцену выйдет трибьют-коллектив RAMMProject в сопровождении симфонического оркестра Ariom Orchestra. Они исполнят композиции Du Hast, Sonne, Engel, Mein Herz Brennt, Mutter, Links, America и многие другие.

«Мощь гитар и барабанов переплетется с утонченными звуками струнных инструментов, создавая неповторимую атмосферу. Не упустите шанс окунуться в атмосферу концертов Rammstein с грандиозным размахом симфонического оркестра», — приглашают организаторы. Начало концерта в 19:00 по улице Привокзальная площадь, 1. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.