В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Rammstein

Краснодарский край

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  • © Фото wavebreakmedia_micro, сайт freepik.com
    © Фото wavebreakmedia_micro, сайт freepik.com

Музыканты исполнят композиции Du Hast, Sonne, Engel, Mein Herz Brennt и другие (16+)

В краснодарском ДК Железнодорожников 19 февраля состоится шоу «Rammstein Tribute с симфоническим оркестром». Зрители услышат хиты знаменитой немецкой группы в особом звучании.

На сцену выйдет трибьют-коллектив RAMMProject в сопровождении симфонического оркестра Ariom Orchestra. Они исполнят композиции Du Hast, Sonne, Engel, Mein Herz Brennt, Mutter, Links, America и многие другие.

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«Мощь гитар и барабанов переплетется с утонченными звуками струнных инструментов, создавая неповторимую атмосферу. Не упустите шанс окунуться в атмосферу концертов Rammstein с грандиозным размахом симфонического оркестра», — приглашают организаторы.

Начало концерта в 19:00 по улице Привокзальная площадь, 1. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». 

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В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Rammstein
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