В горах Сочи расцвели краснокнижные цикламены

На нижней отметке сочинского курорта «Роза Хутор» расцвели краснокнижные цикламены

Фиолетовые и лиловые «бабочки» украсили лесные поляны курорта вдоль пешеходной «Тропы здоровья» — на нижней отметке курорта (540 метров над уровнем моря). При этом на высоте 1600 метров снег лежит толстым слоем — больше 190 сантиметров.

«Горы — удивительное место. Смена сезонов здесь происходит не только по календарю, но и по вертикали — весна поднимается к вершинам из долины. И пока на пиках все покрыто снегом и продолжается катание, на нижних отметках появляются весенние растения. Открывает сезон цветения цикламен косский. Обычно он украшает лесные поляны в феврале. При этом редкое растение хорошо переносит холода вплоть до -5℃, ему не страшны даже снегопады, которые случаются в горах Сочи и в конце зимы», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Цикламены в горах Сочи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Цикламены в горах Сочи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Цикламены в горах Сочи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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Срывать цикламен косский запрещено: растение занесено в Красные книги России и Краснодарского края, а также списки Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«В отличие от нарциссов и тюльпанов, цикламен косский размножается не луковицами, а только крошечными черными семенами. Из-за каждого сорванного цветка сокращаются возможности расширения популяции. К тому же, собранные цикламены плохо переносят теплые помещения и быстро вянут. Чтобы редкие растения оставались в сохранности, на курорте «Роза Хутор» установили специальные аншлаги, которые призывают не трогать и не вытаптывать цветы», — добавил Денис Рыльцев.

Цикламены на «Роза Хутор» будут цвести до середины марта. Как только сойдет снег, в среднегорье распустится еще один краснокнижный первоцвет — подснежник Воронова. Всего в окрестностях курорта «Роза Хутор» свыше 950 видов растений, треть из них — эндемики.