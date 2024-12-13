В лесах Сочи зацвели первые подснежники. Эти цветы можно увидеть зимой и весной

Краснодарский край

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  • © Скриншот из соцсетей Натальи Елагиной https://vk.com/id158667079
    © Скриншот из соцсетей Натальи Елагиной https://vk.com/id158667079

В Сочинском нацпарке зацвели подснежники ризенские, занесенные в Красную книгу Краснодарского края

12 декабря пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила Юга.ру о цветении первых лесных растений Сочи — подснежников ризенских.

Всего на природной территории курорта растут пять видов подснежников. Каждый имеет ограниченный ареал и занесен в Красную книгу Краснодарского края.

В Сочи зацвело карамельное дерево:

В Сочинском нацпарке подснежники цветут восемь месяцев — с ноября по июнь. Первым в предгорьях распускается именно подснежник ризенский, а завершает цветение в мае-июне подснежник плосколистный. 

Семя подснежника долго развивает корневую систему. Цветок появляется только через 5-10 лет. При этом каждый сорванный побег лишает растение потомства, поэтому многие виды попали в Красную книгу.

Напомним, что площадь Сочинского нацпарка планируют увеличить на 5,5 га.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» рядом с пальмами высадили можжевельник.

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В лесах Сочи зацвели первые подснежники. Эти цветы можно увидеть зимой и весной
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