В лесах Сочи зацвели первые подснежники. Эти цветы можно увидеть зимой и весной
В Сочинском нацпарке зацвели подснежники ризенские, занесенные в Красную книгу Краснодарского края
12 декабря пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила Юга.ру о цветении первых лесных растений Сочи — подснежников ризенских.
Всего на природной территории курорта растут пять видов подснежников. Каждый имеет ограниченный ареал и занесен в Красную книгу Краснодарского края.
В Сочи зацвело карамельное дерево:
В Сочинском нацпарке подснежники цветут восемь месяцев — с ноября по июнь. Первым в предгорьях распускается именно подснежник ризенский, а завершает цветение в мае-июне подснежник плосколистный.
Семя подснежника долго развивает корневую систему. Цветок появляется только через 5-10 лет. При этом каждый сорванный побег лишает растение потомства, поэтому многие виды попали в Красную книгу.