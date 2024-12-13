В лесах Сочи зацвели первые подснежники. Эти цветы можно увидеть зимой и весной

12 декабря пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила Юга.ру о цветении первых лесных растений Сочи — подснежников ризенских. Всего на природной территории курорта растут пять видов подснежников. Каждый имеет ограниченный ареал и занесен в Красную книгу Краснодарского края.

В Сочинском нацпарке подснежники цветут восемь месяцев — с ноября по июнь. Первым в предгорьях распускается именно подснежник ризенский, а завершает цветение в мае-июне подснежник плосколистный.



Семя подснежника долго развивает корневую систему. Цветок появляется только через 5-10 лет. При этом каждый сорванный побег лишает растение потомства, поэтому многие виды попали в Красную книгу.