В Краснодаре в кино покажут два фильма с Юрой Борисовым. Какие и когда?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кончится лето» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»
    Кадр из трейлера к фильму «Кончится лето» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»

В Краснодаре в кино можно будет посмотреть фильмы с Юрой Борисовым, которого номинировали на «Оскар» (18+)

В российский прокат в феврале выйдут сразу два фильма с актером Юрой Борисовым.

С 14 февраля в кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть байопик «Пророк. История Александра Пушкина». Поэта играет сам Борисов. Зрители увидят жизнь Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. 

10 февраля в 19:00 состоится предпремьерный показ этого фильма. После просмотра можно будет обсудить ленту с журналисткой Анной Пчелиной.

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С 27 февраля в кино будут показывать драму «Кончится лето». 27-летний Кеша возвращается в родной якутский поселок после тюрьмы. Он устраивается работать в золотодобывающую артель, однако быстро теряет место. Оставшись без средств и перспектив, Кеша решает отомстить обидчикам, похитив золото.

17 февраля в 20:00 состоится предпремьерный показ фильма «Кончится лето». После просмотра можно будет обсудить ленту с киноведом Кирой Кац.

Напомним, Юра Борисов номинировался на «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за игру в фильме «Анора» Шона Бейкера, но проиграл Кирану Калкину. Кроме того, Борисова выдвинули на получение премии «Оскар». Церемония вручения награды состоится 3 марта.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 12 февраля лекцию «Шон Бейкер: реализм, эмпатия и поиск идентичности».

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